Sonia Bruganelli y Bonolis, bombazo Laura Freddy: “¿Cómo te va?”

Parece que a pesar de la separación Sonia Broganelli Y Paolo Bonolis Están muy cerca e interconectados. ¿Pero es realmente así? El ponente es ahora el ex copresentador de Mediaset laura freddy Quien con el paso de los años se hizo amiga de Sonia. En una entrevista con ciervoFreddie explicó que cuando se enteró de la decisión de Bonolis y su ex esposa de romper el matrimonio quedó atónita porque estaba convencida de que nunca se separarían: “Digamos que después de tantos años no me lo esperaba porque lo pensé”. ya estaba demostrado”, afirmó.

“Cuando anunciaron la ruptura me inundaron las llamadas de los periódicos, ofreciéndome portadas y artículos para saber mi opinión. Rechacé todo y enseguida llamé a Sonia y le dije: ‘Mira, si sale algo no son mis palabras'”, aseguró. asegurándome que estaban muy tranquilos”, continuó Freddie.

Ahora los dos siguen muy unidos: “Son dos personas inteligentes que saben cómo proteger a sus hijos, y a pesar de estar separados, tienen una relación especial que los lleva a permanecer juntos. El resto son palabras y la gente finge muy superficialmente”. “. Juicios sin entender que pueden lastimar a las personas”, concluyó Laura Freddy.