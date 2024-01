Sombra negra sobre la leyenda – Corriere.it

a paolo valentino

Tesis de un ex juez: El secuestro fue un escenario para encubrir la muerte del niño, que era demasiado débil para el padre

Lo que no sabíamos era que Lindbergh pudo haber desempeñado un papel en el horrible drama que definió y cambió su vida: El secuestro y asesinato de su hijo mayor, Charles August Lindbergh Jr. El primero de 6 hijos que tuvo. Anne Spencer MorrowEl filósofo y también el aviador, con quien se casó en 1929. Una aventura que inmediatamente se convirtió en una tragedia estadounidense, que desató una ola de indignación y pasión nacional e inspiró a generaciones de escritores, entre ellos la gran escritora Agatha Christie, que dedicó Asesinato en el Orient ExpressEs una de sus novelas más famosas.

Pero un ex juez de California está convencido de lo impensable: según Liz Perlman, autora del libro Sospechoso número uno del secuestro de Lindbergh: el hombre que escapó

Podría haber sido Lindbergh inventa el secuestro Para encubrir la muerte del niño, que en ese momento sólo tenía 20 meses, ocurrida durante un experimento médico realizado con su consentimiento. El artículo es de 2020, pero Perelman ahora preguntó a las autoridades de Nueva Jersey dónde ocurrió el desastre. Publicar los trabajos de investigación clasificados hasta el momento. “Se siguieron muchas pistas, decenas de testigos de cargo declararon declaraciones falsas y a la defensa de Hauptmann no se le permitió ver 90.000 páginas de la investigación”, dijo al tribunal. Crónica de San Francisco El ex juez que dijo que 'ejecutaron al hombre equivocado'. Espera que Hauptmann sea rehabilitado.