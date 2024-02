Sólo los más locos… Amalia es el folleto número 45 de la serie #VoltiDiSperanza del 59° Viaje de Solidaridad y Esperanza a México

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 11.02.2024 – Vik van Brantegem] – Como informamos, es la historia de Amalia en el huracán y el dolor de Acapulco, México, la que encabezará el folleto número 45 de la serie. #RostrosDeEsperanza Asociación Amigos de la Asociación Santina Calabacín Onlus. amalia Next saldrá a la venta el 15 de febrero, e incluirá declaraciones de Monseñor Luigi (Don Gigi) Ginami sobre la 59 Jornada Solidaria y Solidaria de la Fundación Santina y la Asociación Amigos de la Santina Zucchinelli Onlus en México. Sólo aquellos lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo pueden realmente cambiarlo.. Hoy 11 de febrero de 2024 – Sexto Domingo del Tiempo Ordinario, iniciamos la celebración de la Santa Misa con la Antífona. Sé mi roca de refugio y mi fortaleza de salvación. Tú eres mi roca y mi fortaleza: guíame por amor de tu nombre (Cf. Sal 30,3-4)Conmemoración de la Santísima Virgen de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo – A la espera del anuncio de presentación amalia Escrito por Sara, interna del penal de Las Cruces en Acapulco, que conocimos en el reportaje, seguido de un video de Don Gigi presentando el nuevo manual.

Según el plan que informamos el jueves 11 de enero de 2024. Con la noticia de su partida ese día, Mons. Luigi (Don Gigi) Ginami, el domingo 21 de enero de 2024, emprendió un viaje desde Acapulco a Bérgamo pasando por Ciudad de México y Ámsterdam. Informe 59/1 – Los verdaderos locos Martes 16 de enero de 2024 Su Informe 59/2 – Guadalupe Jueves 18 de enero de 2024 Su Informe 59/3 – Inauguración de Hospital en el Centro Penitenciario de Las Cruces. Querido Color Esperanza Pintarse Domingo 21 de enero de 2024 Su Informe 59/4 – Amalia y miércoles 31 de enero de 2024 su Comunicado 59/5 – Nacimiento de la fe de Amalia.

Lo denunciamos el domingo 4 de febrero de 2024. Declaración 59/6 – Cantando la fe, el último de este viaje, fue escrito por Don Gigi durante su viaje de regreso a la Ciudad de México. Este será el último capítulo de Amalia y su próximo folleto número 45 #VoltoDiSperanza, que cuenta una historia increíble que hemos visto y volveremos a leer en el nuevo libro que saldrá en los próximos días.

Una fe verdadera

Introducción de Charu

Por Amalia, #VoltiDiSperanza N. 45

Mi nombre es Sarah, entré a esta prisión hace dos años y ahora tengo 23 años. No sabes cómo es mi vida. No te preocupes: es una larga historia para mi corta edad… pero quiero contarte algo inusual que me pasó en prisión.

Quizás se pregunte qué siento acerca del encarcelamiento de mujeres. Nunca imaginé lo que Dios me mostraría. Al principio no podía creer lo que estaba haciendo, había tantos policías a mi alrededor que me hacían pregunta tras pregunta. Me quedé en shock porque durante más de cinco meses no recordaba lo que me pasó, no entendía lo que realmente estaba pasando: no lloré, no escribí, leí.

Con el tiempo, Dios empezó a obrar en mí, dándome señales reales de su presencia, y esta presencia me hizo comprender lo que realmente hacía. Cuando me di cuenta de la gravedad de lo que había hecho, un mar de lágrimas estalló dentro de mí y mi cerebro volvió a su lugar. Ésta era la amarga verdad. ¿A dónde fueron mis sueños? ¿Mis metas, mis metas? ¿Cuánto vale mi familia? ¿Y mis planes de vida? ¿Mi curso? donde fui Caí y volví a caer, me levanté y caí más, y me detuve a mitad del camino. Cuando pensé que nunca más despertaría, una trabajadora social del gobierno llamada Sonia me llamó desde esta prisión. “Sarah, ¿puedes ayudar a preparar la recepción para Luigi, el presidente de la Fundación Santina? Preparar un baile, una canción con el coro… “Me dije: “¿Pero de quién estamos hablando? Mi ignorancia era tan fuerte que tuve que reconsiderar en detalle la prisión donde vivía: el gimnasio donde hacía ejercicio fue construido por la Fundación Santina, y a partir de allí se construyó la guardería donde vivían los hijos pequeños de mis compañeros de prisión. la Fundación. Una niña que conocí en esta prisión se llamaba Santina en honor a la madre de Luigi, es decir, el verdadero germen de un sueño hecho realidad. Esta es la Fundación Santina…interesante, ¿no crees?

A partir de ese momento mi dura verdad se convirtió en verdadera fe. Cada visita de Luigi a esta prisión me da esperanza y me hace feliz. La Fondazione Santina se ha convertido para mí en una fuerza interior: hay gente fascinada por quién soy y lo que hago; No sé si estoy haciendo un buen trabajo al preguntar, pero le pongo mucho amor porque la Fundación Santhina dedica tiempo, dinero y amor al lugar donde estoy recluido. No es exactamente mi hogar, pero Dios quiere que vea este lugar como una oportunidad para el tiempo que quiero quedarme. Aquí conocí a una persona extraordinaria como Luigi. Descubrí que las fundaciones están animadas por el verdadero propósito de transmitir amor a los demás. Todo esto lo imaginé hasta que realmente lo vi, y todo esto llenó mi corazón de paz y alegría.

Finalmente les diré la verdad: “Si hay un hombre de carne y hueso que guíe a más de mil personas con la meta del amor, ¡este mundo no será vencido! Soy Sarah Vargas Marcelo y tengo fe en que las cosas cambiarán en un abrir y cerrar de ojos y que la vida cambiará para mejor para mí.

Luigi, te quiero mucho.

Fundación Santina, ¡te llevo en mi corazón!

Sara Vargas Marcelo

Recluso en la cárcel de Las Cruces

Acapulco, Estado de Guerrero

México