Soleil Sorge Vs Manila “Deja de ser ese campeón de jazz*” / ¡Lite para GF Vip!

descanso entre manila nazzaro y sully sorge en casa gran hermano vip Parece cada vez más incurable. Los dos exnovios (?) no pudieron encontrar un punto en común y enterrar el hacha que desde hace días ha puesto a Manila del lado de Natalie Caldonazzo y Mirjana Trevisan, quienes han sido durante mucho tiempo las “enemigas” de Sully.

Esto provocó que Sorge dejara de trabajar durante su última transmisión en vivo, diciendo: “Al sentir la última rueda del carro, estoy constantemente señalando, me siento víctima, desde que estoy aquí, me han atacado. Tú, Manila, en cuanto puedas, vuelve toda tu mente hacia yo.” Entonces Nazaru respondió: “Me acusó de estrategia y mi interés en ella no cambió. Cuando Delia llegó luciendo normal, cortés y amable, inmediatamente fui con Sully y le dije que no quería hablar”.

Sol Sin embargo, las declaraciones negadas Manila, De hecho, dijo, el amigo no había hecho ningún gesto tangible para reconciliarse con ella. Luego estalló un enfrentamiento entre los dos durante el anuncio, cuando Soleil explotó contra Nazzaro y le dijo: “Deja de ser ese campeón de jazz*”. Hay que decir que Manila, en los últimos días, no ha tenido palabras suaves sobre Sulli. Además de decir esto “Durante meses, con el pretexto de la burla, hizo llorar a toda la casa”.Insinuó que el exnovio era malo. Sin embargo, estos detalles no se mostraron en vivo en Sorge.

