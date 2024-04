SMS del operador invitándote a cambiar de smartphone: analicémoslo

Tenga cuidado con los mensajes SMS de su operador que le invitan a cambiar de teléfono inteligente – PianetaCellulare.it (Crédito: Belozersky/shutterstock)

Analicemos los extraños SMS que reciben algunos usuarios de su supuesto operador con una invitación a cambiar de smartphone porque ahora está “obsoleto” y por tanto no recibirá actualizaciones de seguridad. ¿Es todo esto cierto?

Ha quedado claro en los últimos días que A mensaje corto Con el supuesto remitente su operador telefónico en el que le invitan a comprar un nuevo teléfono inteligente porque el teléfono usado es tan antiguo y desactualizado que ya no recibe actualizaciones de seguridad y del sistema operativo, aprovechando la oferta exclusiva dedicada a la compra de un nuevo modelo de teléfono inteligente. . ¿Pero es esta una conexión auténtica? Si es así, surge la pregunta sobre la privacidad: ¿puede un operador de telefonía saber exactamente qué modelo de teléfono inteligente utilizan los clientes? Intentemos entender más.

Comencemos con los SMS. El abogado Massimiliano Donna, de la Unión Nacional de Consumidores, informó que este breve mensaje también circuló en los medios italianos. día D. Como podemos ver en el vídeo que Donna subió a su perfil de Instagram y visible a continuación, el SMS en discusión comienza informando al destinatario:

“Estimado cliente, entendemos que está utilizando un teléfono inteligente antiguo que ya no recibe actualizaciones de seguridad y del sistema operativo. Hemos reservado una promoción exclusiva para que lo cambie por un teléfono inteligente nuevo”.

A continuación, el mensaje continúa invitando al usuario a ir a la tienda del operador mencionado en el mensaje o a ponerse en contacto con la página electrónica del sitio web de dicho operador para descubrir las ofertas exclusivas reservadas para él.

Dudas sobre los SMS Del operador que te invita a cambiar de smartphone”Anticuado'

Es difícil determinar si se trata de un SMS realmente enviado por el operador del cliente o de un SMS típico. Plagio, son enviados a destinatarios aleatorios por atacantes que se hacen pasar por el operador. Con solo mirarlo, el SMS parece ser auténtico, ya que el texto de los enlaces encontrados parece apuntar a una página web en el sitio web del operador (sin embargo, no sabemos si los enlaces en el SMS realmente apuntan a un destino de texto) . De hecho, en cualquier enlace el texto puede mostrar una cosa y el enlace puede apuntar a otra (esto también aplica para la web). Por tanto, tampoco se puede descartar la posibilidad de que se trate de algún tipo de SMS. Plagioesa técnica de la que también hemos hablado estos últimos días y que utilizan personas malintencionadas para hacerse pasar por remitentes que en realidad no son, suplantando en este caso al operador en cuestión.

Para aumentar aún más las dudas sobre la autenticidad de este mensaje, está el hecho de que parece que incluso personas con teléfonos inteligentes antiguos reciben este SMS. El propio abogado Donna lo nota pero también A. El propietario del teléfono inteligente Samsung Galaxy A33 5G en una publicación en el foro oficial del fabricante.

En este último informe concretamente, un usuario explica que recibió SMS en su teléfono Galaxy A33 5G comprado en octubre de 2023, aprovechando la oferta.2 por el precio de 1“Sugerido por TIM. En respuesta al informe del usuario, el soporte oficial de Samsung explicó que”Este no es un mensaje oficial de SamsungAdemás:

“El Galaxy A33 5G solo lleva un par de años en el mercado, tiene la última versión disponible de Android (Android 14) y recibe parches de seguridad periódicamente, ¡por lo que está lejos de estar desactualizado!“.

En términos de privacidad, el operador telefónico debería poder saber qué modelo de teléfono inteligente utilizan los clientes. Las personas “mayores” tal vez recuerden que bastaba con insertar una tarjeta SIM en el nuevo teléfono para recibir automáticamente la configuración de Internet y MMS.

Pensamientos finales

El “último” consejo que podemos dar es no tener en cuenta este tipo de SMS. Aunque sea original, si no tienes problemas con tu smartphone, ¿para qué cambiarlo? Si tienes dudas sobre tu smartphone, puedes acudir al servicio de atención al cliente del fabricante de tu smartphone, tal como lo hizo el usuario mencionado anteriormente. Si sabes poco de tecnología o no estás actualizado en cuanto a teléfonos inteligentes, puedes buscar en línea información sobre actualizaciones de software para tu teléfono inteligente, o mejor aún, puedes preguntarle a algún amigo, familiar o conocido que pueda saber más sobre El tema.