Smart TV, Google Alarm: Nos pueden espiar, aquí te explicamos cómo protegerte

Incluso los televisores inteligentes pueden espiarnos, Google ha dado la voz de alarma. Esto es lo que debe hacer para protegerse y mantenerse más seguro

Los televisores inteligentes son cada vez más populares entre los consumidores. A diferencia de los televisores tradicionales, estos dispositivos le permiten hacer precisamente eso Conéctate a Internet a través de Wi-Fi Y acceso a innumerables funciones únicas a las que se puede acceder a través del centro. Basta pensar en aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+ para ver películas y series de televisión, Spotify para escuchar música, DAZN para seguir a tu equipo favorito, etc.

Sin embargo, como puedes imaginar, estar en línea conlleva inevitablemente riesgos para nuestra privacidad personal. Con los datos registrados y guardados, puede convertirse en una mina de oro tanto para las empresas como para los posibles piratas informáticos y ciberdelincuentes. sobre eso, Incluso Google se involucró. Esto es lo que debe hacer para protegerse mejor y estar más seguro.

Las Smart TV pueden espiarnos y cómo protegernos: Google habló de ello

Te parecerá increíble Pero fue la propia Google la que “confesó”. Y por lo que parece, habrá algunos Modelos de Smart TV que son potencialmente muy peligrosos Para nuestra privacidad personal. Lo que en algunos casos puede dar lugar a la aparición de virus o maniobras que se implementan para poder espiarnos y obtener datos sensibles y personales.

La alerta la lanzó inicialmente hace unos días la empresa de ciberseguridad Tendencia Microquien mencionó que habría al menos 8 millones de televisores inteligentes En todo el mundo afectados por software espía. Es decir, virus informáticos que rastrean el comportamiento del usuario y que afectan tanto a televisores como a dispositivos de TV Android de gama baja.

La confirmación provino del propio Google, que proporcionó una respuesta oficial en algunas páginas de soporte online de Android TV. Volviendo a la estafa, parece Se está circulando un código peligroso. El cual obtiene datos sobre el comportamiento de los usuarios atacando el firmware de los televisores inteligentes. el La información adquirida se envía luego a un servidor remoto, Permita que personas malintencionadas lo descarguen.

Pero, ¿cómo saber si su televisor también está en riesgo? No hay respuesta oficial, pero Big G recomienda verla Si estás usando una versión oficial de Android TV o no. Gracias también a la certificación Google Play Protect, que se puede verificar inmediatamente abriendo la aplicación Google Play, yendo a Configuración e Información y viendo si el texto está ahí o no.