Sin fecha anunciada para Schreier hoy, Henderson anuncia fuga – Nerd4.life

Hoy, 30 de junio de 2022, según los rumores, debería ser un díaAnuncio de la fecha de lanzamiento De Dios de la guerra Ragnarok. Ahora, sin embargo, viene una afirmación opuesta de Jason Schreyer, un reportero y conocedor de Bloomberg. Según él, la información reciente compartida por Cory Barlog sugiere que ese no será el caso.

Como puedes leer arriba, jason schreyer Tuiteó: “Con respecto a los rumores de God of War de Ragnarok: hasta hace poco, ya había planes para anunciar una fecha de lanzamiento fijada para el 30 de junio, según personas familiarizadas con el proyecto. Los tuits recientes de Cory Barlog sugieren que eso no sucederá. En lo que respecta a Lo sé, el partido no se pospuso de nuevo”.

Los tweets Schreick hace referencia a lo siguiente, con Barlog pidiendo a los jugadores que sean pacientes. No menciona directamente a God of War Ragnarok, pero claramente se refiere a ese juego.

Pero digamos que lo más importante para los jugadores ahora es la “confirmación” de Schreier sobre fecha de salida: Este retraso en la publicidad no debe significar que el partido haya sido aplazado.

además cory barlog, como puede ver a continuación, afirma que la fecha de lanzamiento no se ha retrasado. Es posible que Santa Mónica esté preparando un nuevo tráiler para anunciar la fecha de lanzamiento y que el trabajo esté terminado: tal vez el anuncio se retrasó un poco o Sony decidió hacer un caso real. Dedicados, en el último segundo, y prefieren dedicar un poco más de tiempo a organizarlos.

ahora son todos especulación. No había nada más que hacer que esperar la información oficial.

Actualización (10:10, 30/06/22)Ahora, el conocido filtrador Tom Henderson dice que a pesar de la demora en el anuncio oficial, descubriremos los detalles de cuándo será God of War Ragnarok al final del día, obviamente de manera extraoficial. En otras palabras, alguien conoce la información y es probable que haya una fuga a corto plazo, quizás a través del procesamiento de datos.

Te actualizaremos en caso de novedades.