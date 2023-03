Sin acuerdos con Sony en la serie Call of Duty, todas las negociaciones rotas – Multiplayer.it

microsoft Ya no trato de llegar a un acuerdo con sony para mantener la cadena Obligaciones En consolas de la multinacional japonesa.

La confirmación de la ruptura total entre las dos compañías vino del presidente de Microsoft, Brad Smith, al margen de una entrevista que hizo con The Wall Street Journal para anunciar el acuerdo alcanzado con Boosteroid para llevar la serie Call of Duty a su servicio de juegos en la nube.

Smith le dijo específicamente al WSJ que las dos compañías no han llegado a un acuerdo formal y actualmente no están negociando Call of Duty. Sony no ha comentado las palabras de Microsoft. En todo caso, las diferencias entre ambas empresas en cuanto a la adquisición de Activision Blizzard ya deberían quedar claras para todos, al punto que Sony ni siquiera desmintió lo informado por uno de los ejecutivos de Activision, quien según Jim Ryan declaró que no le interesaba llegar a acuerdos, sino dejar de capturar.

También se supo hoy que Sony iba a usar como tesis para demostrar sus posiciones con los reguladores antimonopolio, y el hecho de que Starfield no es un título multiplataforma, incluso cuando no hubo acuerdos previos con Zenimax que lo vincularan.

Cabe señalar que Smith mencionó en la misma entrevista que en las próximas semanas habrá acuerdos similares a los alcanzados con Boosteroid con otras empresas.