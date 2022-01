Simon Morrow rescatado en Katmandú, una avalancha destruye el campamento base en Manaslu

Katmandú. Lo dijo hace apenas dos días y su gran experiencia le dio la razón.

Desde hace unas semanas, un montañero bergamasco Simón Morrow Se encuentra en Nepal, en Katmandú, para escalar Manaslu, la cordillera del Himalaya, cuyo pico alcanza los 8 mil metros.

Hace tres días, debido al mal tiempo ya la caída de tres metros de nieve en los últimos días, Moreau decidió volver a la ciudad con un montañero vasco. Alex Tsikun Y a todos los sherpas que están en esta aventura con él.

Y lo hizo bien, porque una avalancha golpeó el domingo el campo base, que se encuentra a 4.800 metros de altitud.

Moreau había motivado su elección en su página de Facebook de la siguiente manera: “El riesgo de avalancha era 5. Incluso si el campamento base es seguro, es hasta cierto punto. Cuando las avalanchas se acercan y las sienten, ya no es un acto de resistencia o heroísmo”. “Hay que salir del apuro. Por eso fuimos todos a Samagaon, fue una decisión conjunta”.

Luego, Simon y Alex abordaron un helicóptero que los llevó al pueblo: “Esta es una regla de conducta con la que algunos pueden no estar de acuerdo, pero ninguno queríamos ser campeones, arriesgar la vida solo porque cuanto más arriesgas, mejor lo haces”. Yo pienso diferente y me alegro de que Alex tenga la misma mentalidad”.

En una nueva publicación de este lunes, el alpinista anunció que su precaución le salvó la vida: “Una avalancha arrasó el campo base y lo destruyó parcialmente. Obviamente, esto no nos hace nada felices y nos creará problemas adicionales, y en la otra mano confirma que hicimos una sabia elección”.

Luego comparte el mensaje que él mismo envió al fotógrafo Osvaldo Rodrigo Pereira, Quién está en Samagaon: “Siempre sigo mi olfato y experiencia y esta vez alejarnos de la montaña nos salvó la vida. Ir a Samagaon o Katmandú no era un refugio para niños asustados (como algunos creen o piensan) sino que simplemente era la estrategia más inteligente solución Escalar en invierno no requiere esperanza y motivación Requiere no solo mucha experiencia, mucho tiempo (3 meses), mucha paciencia, mucha logística, un presupuesto y mucha humildad. Espero que lo que pasó nos demuestre a todos que es mejor seguir el olfato y los consejos de los que siguen vivos después de 70 viajes Exploratorio… Si digo que tenemos que tomar 1 semana/10 días, significa que debería salvarnos la vida y no porque necesite una cama suave y cálida. Nuestro ego a menudo nos mata porque nos sentimos competitivos o miramos desde afuera. Las personas que quieren pelear en la nieve con los profundos, y aquellos que quieren acelerar o correr o mostrarse a ciegas. cómo pueden soportar el peligro por lo general mueren y Alex y yo no queremos que ninguno de nosotros muera en Manaslu. Así que les digo a todos que no suban a la montaña al menos en los primeros 3/4 días de sol porque las avalanchas Otros bajarán.

© Todos los derechos reservados

¿Quieres leer Bergamonews sin publicidad?

participación en ¡amigos! El nuevo punto de encuentro comunitario de Bergamonews entre lectores, redacción y la realidad cultural y comercial del territorio.

La suscripción anual ofrece muchas oportunidades, acuerdos y descuentos con más de 120 socios y el 10% de la tarifa de registro se donará a organizaciones benéficas.

Saber más¡Seamos amigos!