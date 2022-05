SilkFaw, de la tierra aún no comprada al escepticismo capital: todas las preguntas sobre el polo chino-estadounidense de superdeportivos eléctricos en Emilia

para JAFSAen la provincia de Reggio Emilia, todavía esperan que el proyecto vaya sedala empresa conjunta entre los chinos y los estadounidenses para producir Coche deportivo híbridoVe al puerto. Ahora, casi un año después de la inversión de 1.300 millones de euros Se anuncia entusiasmo, el entusiasmo comienza a amainar. Confirmar las sospechas levantadas por la prensa local sobre las intenciones y apoyo de la empresa Resignación Para algunos altos ejecutivos, en los últimos días se han sumado los retrasos en la compra del terreno en el que se construirá la planta. Y con el triste precedente de una operación en Munich, FAW, el segundo fabricante de automóviles más grande de China, recibió una advertencia. Partiendo de la idea de los ex-CEOs BMW Residencia en Abril En 2016, el proyecto de Byton fracasó en 2019 por más de mil despidos entre China, Estados Unidos y Alemania.

La sospecha de que la fábrica seguirá siendo sólo publicidad también se cuela entre los representantes políticos. Si el alcalde de Reggio Emilia, luca vicki Expresa su optimismo, Presidente Distrital, Stefano Bonaccini, menos seguro. “Ojalá le vaya bien la inversión de Silk Faw, pero hasta que no lo vemos se da cuenta de que no le vamos a dar ni un euro 4,5 millones en financiación Cita”, comentó Bonaccini en días pasados. Por otro lado, confirman desde la empresa el deseo de seguir adelante y les recuerdan que se han cumplido los plazos. De hecho, la inauguración estaba prevista para el primer semestre de este año: por lo tanto , en teoría, no Todavía quedan dos meses. Mientras tanto, han sido contrató a 58 empleados Quienes trabajan en Reggio Emilia Technopoli esperan la apertura de la oficina. Explicaron que el único retraso relacionado con verbo paraCompra el último terreno – Cerca de la estación de tren de alta velocidad – sobre la que se construirá la fábrica. El dijo El resto de Carlino Jefe de la financiera estadounidense Silkfaw Jonathan Crane. Pero las garantías recibidas de la empresa no extinguieron la polémica.

Las razones dadas por el motivo de la postergación de la fianza que debería haberse hecho hace muchas semanas. Desde la pandemia hasta crisis en el mercado del automóvil, Atravesar burocracia La necesidad de reunir capital. Mientras tanto, la empresa también perdió algunos ejecutivos importantes. El nombre más conocido es amadeo feliciaquien se desempeñó entre 2008 y 2016 como CEO de ferrari. Fue contratado en abril pasado como colaborador de Krane, y su contrato con el exmánager de Cavallino expiró en octubre y No ha sido renovado. A la salida de Felica en marzo de este año le siguió la salida del Director Comercial Paolo Gabrielli.

Pero además de la excelente despedida, también hay mucho desconcierto.‘Impacto medioambiental’ De la fábrica. El recinto, de hecho, se extenderá sobre más de 320.000 metros cuadrados, el equivalente a 45 campos de fútbol. “Inicialmente el proyecto tuvo que ser implementado en renovación De los edificios antiguos “Comentarios A ilfattoquotidiano.it M5S eurodiputado, Sabrina Bingoli “Me pregunto si tendría sentido solidificar un trozo de tierra tan grande”. También porque el proyecto incluye una planta de producción, una centro de investigacion y desarrollo y ruta de prueba. Según muchos, será este último el que ocupará la mayor parte del área. “Algunos están hechos Excepciones Es completamente absurdo”, continúa el Parlamento Europeo, “por ejemplo Evaluación de impacto ambiental. Dicen que no es necesario. Sin embargo, en mi opinión, esto es necesario, sobre todo porque esta empresa podrá hacer todo al ir a ver el registro en la Cámara de Comercio: el objeto de la empresa es muy amplio “. Sobre este punto, el territorio informa que después de que el proyecto ha sido sometido a un examen preliminar, no se ha decidido proceder en el EIA, donde no aparecieron “temas críticos”.

este tiempo conferencia de servicio, La reunión entre las autoridades locales encargadas de emitir dictámenes y permisos no está cerrada. El municipio de Reggio Emilia, de hecho, está esperando una firma. verbo tomar una decisión Costos de infraestructura A cargo de SilkFaw, unos 4,5 millones de euros, el proyecto recibirá luz verde definitiva. En resumen, la situación es confusa y su compleja estructura institucional ciertamente no sirve a la empresa conjunta. Según el eurodiputado, que presentó Consulta acerca de Comisión EuropeaLas fuentes de financiación son completamente opacas, con cuentas en las Islas Caimán y matrioskas de empresas chinas y estadounidenses.

Para gestionar el proceso se ha creado Seda FAW Automotive Group Italia srlCon sede en Reggio Emilia y capital desembolsado de 26,6 millones de euros, propiedad del irlandés Compañía de la víspera de seda limitada. Este último, a su vez, está controlado por una empresa de propiedad china con sede en las Islas Caimán. Al final de la serie, ella llega a una corporación bajo la ley estadounidense. La matriz, que controlará la empresa italiana, será la recién nacida compañía de autos deportivos de seda, cuyas acciones se dividen entre Eva de seda Por Jonathan Crane (85%) y FAW Holdings (15%). Detalles importantes: La empresa caimanense, Silk Ev Cayman Lp, iba a dar a conocer un expediente15 millones de bonos convertibles La empresa suscribió en Euros Idianomics Inc. Según una nota de un segundoSegún uno de los colaboradores de Pignoli, las ganancias de la operación también se utilizarían para financiar el proyecto Gavassa. Silk Cayman Lp, segundo memorando, reconoce que “los ingresos (…) se utilizarán exclusivamente para costos y gastos relacionados con su establecimiento y operaciones comerciales de Silk Faw Automotive Group Ltd y/o algunas de sus subsidiarias (“Silk Faw Automobiles” ).

Por otra parte, la cuestión de Finanzas Esto es crítico. Hasta ahora, según Corriere della Sera, podrían haber sido Pago de facturas con proveedores por 20 millones de euros. Silk Faw pretende invertir 1.300 millones de euros hasta 2028, en los que -según los anuncios- construirá Poste italiano para coche eléctrico Alta calidad que, cuando esté en pleno funcionamiento, podrá contar con 1040 empleados. Para ello, la financiera de New York Crane pretende captar 400 millones de euros en los mercados durante los próximos 18 meses. Una empresa que puede no ser tan simple, dados los tiempos.

Según los planes de la compañía, se espera que la producción comience en 2024 con el lanzamiento del primer automóvil, el S9 Hybrid, un deportivo de lujo valorado en 2 millones de euros. a 400 muestras de S9se agregarán unos pocos miles a partir de 2025 S7, un sedán totalmente eléctrico (coste 250 mil euros). Sin embargo, la mayor parte de la contratación tendrá lugar el próximo año.

Las finanzas públicas merecen un capítulo aparte. A principios de abril, SilkFaw presentó los documentos para firmar un contrato de desarrollo con ella. invitaliaA través de los cuales se obtienen privilegios y concesiones. El proceso por el cual, sin embargo, de momento no se sabe nada más. De hecho, desde la Agencia Nacional de Atracción de Inversiones prefieren no comentar. En cambio, hay muchos detalles sobre el dinero que llega de la región sobre la que se ha desatado la oposición, principalmente de centro-derecha.

De hecho, estaban en Silk Vow Subvenciones de 4,5 millones de euros Con base en la Ley de Atracción de Inversiones de 2014, el número más alto entre las 19 empresas que participaron en la licitación. En concreto, la empresa solicitó financiación para “intervenciones de investigación industrial” y contratación de trabajadores desfavorecidos, obteniendo las máximas puntuaciones en los rankings. Sin embargo, el dinero aún no ha sido desembolsado. De hecho, de acuerdo con la ley de 2014 La liberación de fondos está sujeta a la consecución de objetivos y verificación técnica por distrito. En resumen, por el momento, Silk Faw no ha tomado fondos públicos. El dinero que se necesitará, sin embargo, es para apoyar un sector, el de los coches eléctricos, que Italia va un poco por detrás. Si el proyecto logra despegar, ya veremos. Por supuesto, por ahora, sólo existe el hecho de que Invertir en el sector Reggiano de Engine Valley se ha convertido en un asunto nacional.