Siempre es el más vendido, todo el mundo lo compra.

El Fiat 500 es el coche eléctrico más vendido en 2022. Sin embargo, las cifras de ventas bajan ligeramente.

los Mercado para el coche En esto 2022 no pasar un tiempo de diversiónpero el Fíat No te puedes quejar tanto, porque en mercado italianoella todavía está allí reina. allá Fiat 500 y el Coche eléctrico más vendidolo que indica que proyecto cumple con las expectativas. los números de junio Sin embargo, como dije yo rechazarDesde que tuvimos uno 15% de pérdida en ventas. Nilo específico mira eso coches eléctricos han sufrido un Las ventas caen un 12%mientras que aquellos entrega en perdonar 5,5%. Una sonrisa no es para cualquiera, porque aun híbrido perdonar 9,4%.

FIAT puede sonreír gracias al 500

Archivo junio los Arreglo clásicolo que nos da I Datos de ventas del mes.. Él ríe allá Fíat Está dentro Italia y el Los coches eléctricos más vendidosgracias por la 500. allá Coche de empresa de Turín vendido solo El mes pasadoLo haremos 781 coches. Si consideramos en lugar de el comienzo del añoEntonces las ventas se estabilizan 3579 unidades. Derecha Dominiosi pensamos que en segundo lugar o el Modelo Y de Tesla 374 coches vendidos en junioBueno, desde principios de año. 1720 unidades.

eso es cierto Fíat prueba que mejorarPor eso, puedes sonreír especialmente en el mes de junio. los problema es esto entonces Comparemos 2022 con 2021solo vemos pérdidas. junio 2021 registro de venta 955 fiat 500Asi que 174 otros coches. los Primer semestre de 2021 ellos vendieron 5017 fiat 500o 1.438 Más vehículos. Entendemos que hay un archivo problema real De Ventasy tal vez incluso si los medios casa italianaes la más solicitada, puedes ver Efectos de este período de mercado negro.

Veamos los otros autos que completaron el top 10 en el ranking

Ahora también vemos los otros cuadrados que completan un archivo Los diez mejoressubordinado clasificación subordinar coches eléctricosY el El más vendido en el mercado en junio. si era segundo lugar como se dice desde teslaLos Tercero si se concede inteligente para dos con 723 unidades vendidasEste carro es el unico carro En comparación con el mismo período del año pasado. los cuarto puesto última ocupación teslao el 3 modelocon 374 unidades vendidas. Cierra Top5Los renault twingo Certificación de sus ventas a 271 unidades.

los Sexto lugar es para Peugeot 208con 222 autos vendidosY el séptimo otro renault Como ZOEcual – cual 217 copias vendidas. L ‘8vo lugar Si lo llevó allí meganasí que todavía casa francesaque logré poner 189 unidadescoches que Recién vio la luz este año. 9no lugar a Peugeot 2008del mercado Vendió 170 copias. Cierra Top10 allá Volkswagen ID.3con Pon 170 coches. eso hay que decirlo Todos ellos vieron una disminución significativa en comparación con junio de 2021Sólo inteligente para dos como se dijo mejorary el megan quien – cual el no tiene comparacionPuede considerarse satisfecho.