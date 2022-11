“Sic-and-show”, Final

Entretenimiento, diversión y emociones. Carlo Conte lidera la final de “Tale e which Show”, el programa de variedades producido en colaboración con Endemol Shine Italy, que se transmitirá el viernes 18 de noviembre a las 21.25 en Rai 1. Al final de la noche, “Champion of Tale and which Show” 2022 Los mejores campeones de esta duodécima edición se trasladarán al escenario de los Estudios de TV “Fabrizio Frizzi” en Roma (obviamente el ganador es Antonino, luego Andrea Dianetti, Gil Rocca, Rosalinda Canavu, Valentina Bercia y Elena Ballerini) quienes competirá con lo mejor de la undécima (los gemelos Guidonia, Francesca Allotta, Dennis Fantina que reemplazó a Ciro Priello involucrado en el teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando y Pierpaolo Pritelli).Es un verdadero “torneo de campeones”. también estarán Francesco Paolantoni y Gabriele Cirelli.

Será necesario que los campeones muestren una vez más una gran ‘transformación’, con el objetivo de impresionar a Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgoglio, el sorprendente cuarto árbitro y sus compañeros de aventuras, ya que, como siempre, cada jugador tendrá la oportunidad de enriquecer el ranking dando preferencia a los compañeros que quieren premiar.

Según la práctica, 12 interpretaciones en vivo estarán acompañadas por una orquesta dirigida por el maestro Pinocio Pirazzoli. Tras bambalinas, un equipo de profesionales, formado por estilistas, maquilladores, peluqueros y coreógrafos, sigue durante toda la semana la “evolución” de los artistas, junto a los “vocal coaches” María Grazia Fontana, Dada Lui, Matteo Bicucci , Antonio Meansella y la “actor coach” Emanuela O’Reilly.

La cita con los “imitadores web”, posible gracias a los vídeos amateur que llegan a la redacción, ya es estable y muy esperada. Y los ‘imitadores web’, desde los mejores hasta los más ingeniosos, pronto serán los héroes ‘en carne y hueso’ de ‘Tali e Quali’. Los videos de imitación se pueden enviar al sitio web www.rai.it/taleequalepop.

“Cuento echè Show” está en Facebook y Twitter con el hashtag #taleequaleshow. El sitio web oficial es www.taleequaleshow.rai.it.