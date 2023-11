Si te encanta leer, aquí tienes los trucos imprescindibles para tener la biblioteca siempre organizada

Algunos trucos muy útiles para Amante de librosque de esta forma siempre tendrás una biblioteca ordenada y no desordenada.

Cualquiera que ame leer tiene un enemigo: el desorden. De hecho, los ratones de biblioteca también suelen ser nerds, es decir, acaparadores de libros que nunca leerán. Como resultado, el ritmo al que los libros entran en el hogar es mucho mayor que el ritmo al que realmente se leen.

Se vuelve esencial, en esta etapa, Colóquelos de manera organizada. Porque pocas cosas tienden a crear tanto desorden como los libros colocados al azar, estén donde estén. El problema es que el espacio en nuestros hogares a veces es el mismo. Entonces los libros tienen un hermoso efecto estético y se convierten en herramientas de decoración. Siempre y cuando se coloque de manera organizadaDe lo contrario, la sensación que dan, como comentábamos, es simplemente de gran confusión.

Trucos imperdibles para mantener ordenada tu librería

Si tú también tienes muchos libros y poco espacio para organizarlos, síguenos en este artículo. Te revelaremos algunos Trucos imperdibles para mantener tu biblioteca siempre organizada.

Hacer inventario de libros.

Cualquiera que ame la lectura lo sabe: para un verdadero ratón de biblioteca, todo lo que queda se desperdicia. Casi no hay motivo para no visitar cualquier lugar donde se exhiban libros: librerías, mercadillos, quioscos. Por no hablar del vasto mercado de libros en línea, empezando por eBay.

De una forma u otra, se van añadiendo libros y la biblioteca se llena. Con el riesgo de que eventualmente sean Una montaña difícil de gestionar y que también tiene duplicados. Por eso se hace necesario conocer los libros de la biblioteca de nuestra casa. Por eso se presenta Es necesario realizar un inventario.. El consejo es Hágase chequeos unas 3 o 4 veces al año.a intervalos regulares, para mantener en orden nuestra colección de carpetas.

Elige una forma de organizar los libros.

Hay muchas formas de organizar su biblioteca. Pero en general podemos dividirlo en dos formas generales: La forma clásica y la forma estética.. El primero implica Ordenar libros según criterios como género y editorial.. o Por autor o por área temática.

Sin embargo, debe ser una clasificación que nos permita encontrar rápidamente el libro que buscamos. el Método estético En lugar de eso prefieren adjetivos como El tamaño, forma o color de las costillas.

Intenta aprovechar el espacio vertical.

Por supuesto, al carecer de espacio horizontal, Tenemos que explotar eso verticalmente.. Centrémonos en Estantes y librerías que se extienden en altura.. Especialmente si vivimos en un apartamento pequeño, es mejor optar por una organización modular. Podemos crear columnas de libros divididos por área temática o del mismo autor y colocarlas en diferentes lugares de nuestro hogar, quizás con la ayuda de cestas de apoyo.

Equilibrio con cosas y talentos.

El clásico efecto “pared de libros”, con paredes repletas de carpetas, no es el mejor de la vida y da un aspecto desordenado al conjunto. Mucho mejor Deja un poco de espacio para agregar objetos y adornos.

También son buenos cuadros, velas e incluso pequeñas cajas de cristal para guardar marcapáginas. En definitiva, espacio para la imaginación. También es útil espaciar las filas de libros con algunos espaciadores (que pueden servir como soporte para tamaños más grandes).

Divide los libros que ya has leído de los que quieres leer

El error que no se debe cometer es poner en un mismo lugar los libros que ya se han leído, los que se leerán y los que se han comprado recientemente. Se trata de un método que fomenta la compra compulsiva y la acumulación descontrolada de cantidades. Podemos arreglarlo Asignar una cesta o estantería de la biblioteca a una sección específica: TBRs (para lectura)Libros esperando a ser leídos. De esta forma no tenemos que buscar el último libro que hemos comprado: sólo debemos consultar la sección de libros para leerlo.