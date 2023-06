Sevilla – Roma, arrepentimiento y enfado: la ilusión con Dybala, los errores de Mancini e Ibáñez. Moe: “El árbitro sonaba español”

Budapest de Goya al gran dolor. Le tomó al jugador más largo romper todos los sueños en una noche. Es como una larga paciencia, como una abolición general, un camino, una parte del futuro. No hay copa ni campeones. A la mierda esos penaltis, los habituales, y la entonces dramática caída de la Roma en 1984 contra el Liverpool. Gana el Sevilla, es la séptima Liga europea. Mourinho se detiene en las cinco finales que ganó y no quiere despedirse, en el campo tranquilizó a sus jugadores y agradeció a su gente que no quiso abandonarlo. Las lágrimas y el orgullo se quedaron en la cancha de Puskas. El gol de Dybala no alcanza, el Sevilla no lo mata fácil y gana, merece menos que otras veces; La Roma no vuelve a aparecer, después de que la conferencia sigue seca, ya que fue traicionada por el árbitro inglés, Taylor, sobre quien Mourinho dirá: “Parecía español”, y esto nos hace entender cómo interpretó las cosas. En Budapest quedan las lágrimas de los campeones derrotados, de los que fallaron el penal y más allá. Los veinte mil fanáticos, frustrados, sospechosos. Pero orgulloso. La Roma está dando lo mejor de sí y Dybala lo está haciendo lo mejor que puede, pero es suficiente para que la Roma comience con estilo. En poco más de una hora en el campo, lo vemos bailando, dando volteretas y vitoreando.

Sevilla-Roma, enemigo

Detrás del dolor es Goya, aquí en Budapest en la final contra el Sevilla, tenía muchas ganas de estar ahí, de todo corazón y con mejor tobillo, aquí en el campo, desde el principio, y así fue, porque Mo Quería arriesgarse y dijo que sí. Paolo intimida al Sevilla, arremete y asusta a los rivales (y Spinazzola casi le premia con un remate que bloquea el portero sevillista) y luego cojea, se levanta y también marca. Dybala corre hacia el portero marroquí Bono, marca con la zurda, con la calificación de Mancini, el chico de las asistencias (también está para Zaniolo en Tirana) y falla el penalti. Decisivo en dos sentidos. La Roma en la primera parte del partido es Goya para los ojos, porque todo funciona un poco. Smalling prevalece en la defensa, que parece ser una mezcla entre Alder y Samuel. La Roma cerró los primeros cuarenta y cinco minutos con un ligero susto, respondió Rakitic. Es un golpe insaciable pero insoportable que te hace temblar. advertencia. En la segunda mitad, el Sevilla recuerda ganar seis finales de la Liga Europea y darle la vuelta al partido, al menos en el primer cuarto de hora desperdiciaba más que la Roma, o al menos más que en la primera mitad.

el juego gira

Entran Lamela y Soso y salen Gil y Torres, y eso da el impulso. Sobre todo porque la entrada del ex Coco, que sea por derecha o por izquierda, sabe estropear los mecanismos estudiados por Mourinho, es graciosa y difícil, mereció la expulsión, pero ahí se quedó. También es, en última instancia, decisivo. Llegó el empate, previsto como un impuesto, pero con suerte: le mete en el muslo a Mancini, que marca un gol malogrado tras la asistencia y espera que En Nesyri derribe a Ray Patricio. Se ve que ya no será de noche para el segundo capitán. Dybala, exhausto, deja sitio a Wijnaldum: veinte, treinta minutos se expanden a sesenta y ocho, Goya no puede ser infinito, Roma tampoco. La reacción está ahí de todos modos, y Bono, ya llamado Bounou, mete una pieza y también pone a Ibrahim en su sitio, sin poder fijar con la historia. Y a los pocos minutos, Mo le quitó el balón tirando (o relanzando) a Belotti, que no marcó en la liga, pero que también hizo algunas discretas apariciones en Europa y esta vez pegó un balón joya de Pellegrini, como así como Ibáñez. Quita y Roma no pasa. Luego está el despido de Taylor, que no se llevó con Mourinho. Una ráfaga de tarjetas amarillas, un poco de comportamiento profesoral, y luego son los bucles los que marcan la diferencia: concede (y aquí la falta) un penalti al Sevilla por una falta de Ibáñez sobre Ocampos, pero luego el VAR tiene otras ideas; No concede una mano a Fernando, pero esta vez no necesita ir a verlo. “Dominio español”, dice Mo. Claro, ¿verdad? La Roma cansada, en pleno apogeo de una temporada plagada de lesiones, se acomoda al ritmo cada vez más lento de sus motores Matic y Criscente con la esperanza de pasar la noche, esta vez el autobús es necesario para ir a jugar los penaltis, aún sin penalti celebrado, Fuera Dybala, Abraham, Pellegrini, Spinazzola y Matic, es un desastre; Mancini, Ibáñez se equivocan, el Sevilla ha hecho cuatro goles y se acabó. Ciento cuarenta y seis minutos de lucha, el combate más largo de la historia. El dolor interminable más largo. Lee el artículo completo

en el mensajero