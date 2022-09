Sello 2022, no lo pagues: Nadie sabe pero hay exenciones | Revíselo ahora

Auto Stamp es uno de esos impuestos que generalmente no se pueden evitar cuando se posee un automóvil o una motocicleta. Esto se debe a que se trata específicamente del impuesto sobre la propiedad de automóviles. Pero hay excepciones en ciertos casos.

los impuesto sobre automóviles Por lo general, debe pagarse dentro de los 30 días posteriores a la compra de un automóvil nuevo. No solo es importante el mes de la compra, de hecho, puede pagar el impuesto del automóvil incluso dentro del mes siguiente al registro. En concreto, cuando el coche se matriculó en los últimos diez días del mes. Este es un impuesto regional. Todos son italianos. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe, y no es casualidad que sea fácil cambiar de un coche a otro y que sea habitual que una misma persona tenga varios coches.

Sin embargo, hay casos en los que se puede obtener una exención, y se diferencian según la persona que conducirá y el vehículo. En principio, la primera categoría se refiere a las personas que tienen que conducir un coche, sea de su propiedad o no (no siempre importa si lo tienen sino que tienen que conducirlo).

La segunda categoría, por otro lado, es específica del vehículo. Anticipándonos a lo que explicaremos en detalle a continuación, obtienes una exención para vehículos no contaminantes y vehículos más antiguos. Pero, ¿cómo sabes que nuestro coche entra en los estados de exención? Te lo explicamos enseguida.

Cuando las estampillas no se pagan

En concreto, aunque se trata de un impuesto autonómico, existe una ley nacional que regula la exención del pago del impuesto sobre vehículos a motor. Básicamente, hay una exención del pago del impuesto sobre automóviles. Titulares de la ley 104.

El impuesto sobre vehículos está incluido en las exenciones para minusválidos pero se deben respetar ciertas condiciones. Ciertamente, incluye a las personas con discapacidad mental que tienen un beneficio de acompañamiento. No es necesario que conduzcan un automóvil (también porque a menudo no están calificados para hacerlo), pero aún pueden tener un automóvil designado para escolta personal. En este caso, se descuenta el valor del impuesto vehicular.

Luego encontramos, entre los beneficiarios, todos aquellos que tienen una limitación para caminar, o tienen habilidades motoras bajas o disminuidas. En este caso, tanto si las condiciones en cuestión permiten la conducción del vehículo (por ejemplo, con caja de cambios automática o al volante), o si esto no es posible, se aplicará la exención total. Incluso en el caso de vehículos designados para acompañar a personas sordas o ciegas.

Es imprescindible que el vehículo en cuestión esté bien equipado Al menos uno de los trucos. Proporcionado con el propósito de Ministerio Transporte. Siempre hablamos de: una plataforma elevadora con accionamiento mecánico, eléctrico o hidráulico; Con el mismo accionamiento, también la corredera retráctil, palanca, palanca. También debe contener: un asiento móvil o deslizante a la vez; Sistema de sujeción de sillas de ruedas con sistema de sujeción proporcional, como cinturones de seguridad; Finalmente, una o más puertas correderas.

Aunque el propietario del coche sea la persona con discapacidad Sujeto PasivoEn todo caso, se podrá solicitar los respectivos beneficios relacionados con el impuesto a los vehículos.

En este sentido, conviene recordar que el sujeto está legalmente dependiente de impuestos si su renta anual no supera el límite de 2840,51 euros. En esta cuantía, según la prescripción legal, no se incluyen las prestaciones asistenciales. En la práctica, pensiones, subsidios y subsidios para los civiles discapacitados.

También hay propiedades relacionadas con el desplazamiento y la fuerza. Para vehículos de gasolina, la cilindrada no debe exceder los 2000 cc, y no más de 2800 en el caso de vehículos híbridos o diésel. En el caso de un motor eléctrico, existe una potencia de 150 kilovatios que el aparato no puede superar. La exención también es válida en el caso de que exista un automóvil a nombre de un familiar del que dependa la persona con discapacidad económica.

Exención para autos no contaminados, viejos o viejos

El segundo supuesto de exención del pago del impuesto de circulación se refiere al propio vehículo. En esta gran clase podemos distinguir dos ramificaciones principales: Vehículos eléctricos no contaminantes y vehículos antiguos o históricos.

En el primer caso, el impuesto de circulación se deduce durante los primeros 5 años de propiedad del automóvil, mientras que el impuesto para los años restantes se reduce en un 75%. No es una regla válida en todas partes porque es una decisión regional, por lo que es recomendable consultar en el sitio web de su región.

También se puede obtener una exención para los coches antiguos o históricos, siempre que no se utilicen con fines profesionales. En concreto, un vehículo de más de veinte años tiene derecho a un 50% de descuento, mientras que si tiene más de 30 años, es realmente viejo y tiene derecho a una exención total.