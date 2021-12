Self Globe, el proceso de internacionalización iniciado con México

Roma, 29 de diciembre. (Labitalia) – The Self Globe, con sede en Monte San Martino y con sede en Roma, apoya el crecimiento de las empresas agroalimentarias en todo el mundo a través de un modelo de integración sistemática. “El nuestro, el CEO de Self Globe, Tarcisio Sensekwa, es un proyecto único en el mundo que consiste en convertir materias primas en productos terminados en contenedores amigables con los alimentos sin intermediarios ni operaciones logísticas”. La compañía ya tiene operaciones en Europa, en algunos países africanos como Costa de Marfil, Kenia, República Democrática del Congo, Argelia, Guinea Conakry, Gambia, Marruecos y América del Norte. “Hemos despertado el interés de México – continúa el CEO de Self-Globes – Gracias a la oportunidad que creó Massimiliano Combini, director del Centro de Confesión para la Internacionalización de la región de Lazio, permitió al Ministro de Economía exponer el modelo del self-globe a varios estados, entre ellos la constructora Olivia Solomon del estado de Puebla. Asociaciones de la visita al Self Globe y algunas pequeñas empresas italianas que confían en nuestra experiencia, entendiendo así la importancia de todo el proyecto y la capacidad de intervenir de manera modular, capacitando a expertos específicos, transfiriendo tecnología y conocimiento y apoyando la comercialización del producto terminado. El siguiente paso pasa por evaluar sus necesidades específicas en México Con el apoyo de los abogados de Studio Uris, una firma de abogados con sede en Fermo El proceso también se está desarrollando y están monitoreando nuestra infiltración en el mercado estadounidense.

