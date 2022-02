Se pone en servicio el Telescopio Espacial James Webb

Después de que Webb llegara a su destino orbital alrededor del Punto 2 de Lagrange (L2) el 24 de enero, el equipo de operaciones de la misión comenzó a trabajar en una importante serie de pasos: encender todos los instrumentos científicos, apagar los calentadores para iniciar un largo proceso de desaceleración, y finalmente capturar los primeros fotones en la cámara principal de Webb para permitir la alineación del telescopio durante meses.

mientras que la María La herramienta y algunos de sus componentes estuvieron en funcionamiento en las semanas posteriores al lanzamiento de Webb el 25 de diciembre, y el equipo no ha terminado de ejecutar las tres herramientas restantes: NircamY RIN, Y FGS / Neres – Hasta los últimos días.

El siguiente paso importante para el equipo de operaciones de la misión es apagar los calentadores de los electrodomésticos. Los calentadores eran necesarios para mantener calientes las ópticas críticas para evitar riesgos de condensación de agua y hielo. A medida que los instrumentos cumplen con los criterios preestablecidos para las temperaturas generales, el equipo apaga estos calentadores para permitir que los instrumentos reinicien el proceso de enfriamiento de meses hasta sus temperaturas finales.

Cuando la NIRCam alcanza los 120 grados Kelvin (aproximadamente -244 grados[{” attribute=””>Fahrenheit, or -153 degrees Celsius), Webb’s optics team will be ready to begin meticulously moving the 18 primary mirror segments to form a single mirror surface. The team has selected the star HD 84406 as its target to begin this process. It will be the first object NIRCam “sees” when photons of light hit the instrument’s powered-on detectors. The process will essentially create an image of 18 random, blurry points of light. For the first few weeks of mirror alignment, the team will keep the instrument trained on the star while they make microscopic adjustments to the mirror segments; ultimately that collection of 18 blurry dots will become a focused image of a single star. Cooling of the telescope and instruments will also continue over the next month, with the near-infrared instruments ultimately reaching 37-39 kelvins. The cryocooler will cool MIRI to 6 kelvins in the following months.