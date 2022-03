“Se están analizando documentos en Nápoles para ver si hay detalles del recurso”

Paolo Barggia habló en “1 Football Club”, un programa de radio emitido en 1 Radio

Habló en “1 Club de Fútbol”, un programa de radio emitido en una estación de radio pipí bargegiahistórico periodista de Mediaset y actualmente en el equipo de Udinese TV: “Escribí que De Laurentiis estaba tan enojado por la amarilla en Ussimene, contra el Udinese, que le costaría eliminar al Atalanta. Napoli está analizando todos los documentos para ver si hay detalles de la apelación aunque no sea simpleSujeto a la normativa. El Napoli está enojado porque, como se dan cuenta la mayoría de los comentaristas, Osimhen no pudo romperse el brazo o la espalda para no tocar el balón”.

Anguisa y Di Lorenzo que no serán titulares con las selecciones

“Sí, Anguisa terminó el partido contra el Udinese con una fatiga en los músculos flexores. El club envió informes médicos a Camerún y el jugador realizará un entrenamiento personal aunque el problema no preocupe demasiado al Napoli. Era importante llegar a un acuerdo con el nacional”. equipo, Anguisa ya debería estar en Bérgamo Por otro lado, Di Lorenzo debería estar un mes de baja por un esguince en la rodilla”.