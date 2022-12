“Se enviaron modificaciones secretas estadounidenses de los lanzadores de misiles HIMARS a Kyiv para evitar la escalada de la guerra”.

hasta ahora Kyiv Obtuvo veinte de estados unido, con otros 18 barcos que se entregarán en los próximos años como parte de un paquete de armas de mil millones de dólares. pero segun lo que publicaste Wall Street JournalLos Usos Modificaron en secreto sistemas avanzados de misiles. Hemars (Sistemas de Misiles de Alta Movilidad) – con un alcance de 70 a 300 km – entregado aUcrania Por lo tanto, no se puede usar para misiles de largo alcance capaces de golpear RusiaEsto es para evitar la escalada del conflicto. El periódico financiero estadounidense citó fuentes de la administración que dijeron que el cambio era una precaución necesaria para reducir el riesgo de una guerra más amplia con Irán. Rusia. El ejército ucraniano usó lanzacohetes Hemars Para lanzar ataques de precisión contra depósitos de municiones militares enemigos y rutas de suministro en lo profundo del territorio ocupado por Rusia. Se ha atribuido a los misiles guiados por GPS, capaces de alcanzar objetivos de largo alcance con una precisión milimétrica, el haber cambiado el rumbo de la invasión rusa de Ucrania.

Armas que Estados Unidos no quiso enviar – junto con HemarsLos Usos enviado a Kyiv los Sistema de misiles de lanzamiento múltiple guiadoY el gmlrs, con un alcance de 50 millas, unos 80 kilómetros, que se utilizó para golpear un sedimento Munición El comando ruso se concentra en suelo ucraniano. Al anunciar un envío de este tipo de armas en mayo pasado, Joe Biden Dijo que no serían “enviados”. Ucrania Sistemas de misiles para ataque dentro de Rusia. Voldemir ZelenskiPor su parte, se comprometió a no utilizar estos misiles para lanzar ataques en territorio ruso. De nuevo por miedo a la posibilidad de que lo utilicen para atacar por dentro RusiaLos estados unido Ellos no enviaron los misiles. cajeros automáticosSistema de Misiles Tácticos del Ejército, preguntó insistentemente. Kyivque tiene una autonomía de más de 299 km. En la misma linea Washington Hasta ahora se ha resistido a las solicitudes, incluso de los senadores. Usospara enviar vehículos aéreos no tripulados ultramodernos Gray Eagle MQ-1C.

Estonia y Letonia también compran Himars a EE. UU. – A principios de diciembre pentagonal Se adjudicó un contrato por valor de 430 millones de dólares para producción adicional Hemars gigante de la industria de defensa estadounidense Lockheed Martín. Al momento del anuncio del Ministro defensa Sin embargo, no se especifica qué países recibirán el sistema de misiles. Entre los países que recientemente anunciaron la compra también estáEstoniaque prometió 200 millones de dólares. Operación se enmarca en el plan general de modernización del arsenal militar Tallin Tras el inicio de la guerra en Ucrania. El suministro irá acompañado del envío de personal estadounidense para su formación. Fuerzas Armadas Del país báltico a usar armas. Los primeros sistemas de defensa con sus propios misiles. Hemars Estos se suministrarán durante 2024. El mes pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. dio el visto bueno para la compra también por parte de Neighborhood Lituania con un valor total de aproximadamente $ 500 millones.