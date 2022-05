Se dice que Jason Momoa salió con Isa González después de separarse de Lisa Bonnet

Tras su matrimonio con Lisa Bonnet, Jason Momoa recibirá un nuevo amor de la mano de la actriz mexicana Eisa González. Después de separarse de su esposa, Lisa Bonnet, jason momova Habría encontrado la paz de nuevo. Según los rumores publicados GenteSe dice que el actor de Aquaman de 42 años está saliendo con un cantante mexicano isa gonzalez, 10 años menor que él. Esta no será una declaración oficial por ahora, sino una GraciosoDijo la prensa estadounidense como fuente. Jason Momova coquetea con otra mujer después de Lisa Bonnet Jason Momova se encuentra actualmente en Italia filmando la película. rápido y furioso 10, Así lo evidencian las imágenes publicadas en su perfil de Instagram. Y en su vida, además del trabajo en el que se centra, también parece haber vuelto el amor. No fue su mujer Lisa Bonnet, de quien hace unos meses anunció el fin del matrimonio y desmintió los rumores de que había vuelto la llama, sino la actriz Isa González. Esta desatención fue iniciada por alguien cercano al pueblo, quien habló de su asistencia, en diversas funciones laborales: “Ellos estan saliendo, Jason se preocupa por ella. Ambos están ocupados en el trabajo pero Son divertidos juntos. Nada más grande todavía“. ¿Quién es el nuevo amor de Jason Momova, Isa Gonzalez? Eiza González Eiza Gonzáles nació en 1990 en la Ciudad de México. Modelo, cantante y actriz, comenzó su carrera con clases de canto y baile cuando era niña. Es mejor conocido por su papel de Lola en México y Dolores en Telenovala, Ares Una Wes. En cuanto a su vida personal, tuvo un romance con el empresario Pepe Díaz, y estuvo comprometido con DJ Cotrona, a quien conoció en el plató de la serie Dal Tramonto al alba. En junio de 2020, algunas de las fotos que se tomó con Timothy Salamet se difundieron en Internet. READ Diego Riviera y el arte es el espejo de la cultura mexicana - Lo Spacio Bianco

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.