Santiago Giménez elige México: “¿Lionel Messi? Él está mejor contra ti.”

En el centro de una disputa entre México y Argentina, el futbolista del Feyenoord, Santiago Giménez, optó por aceptar la invitación de la selección mexicana. Pese a nacer en Argentina, el zaguero del Feyenoord explicó que está más vinculado con la selección azteca, de ahí el motivo de esta selección. Además, hablar de Leo Messi es inevitable, Santiago Giménez admite que tiene mucho respeto por el futbolista, pero al contrario de lo que se podría pensar, prefiere tenerlo como oponente antes que como compañero. “Amo a Messi – Santiago Jiménez explicó – Creo que es el mejor jugador de la historia, pero yo no habría tomado esta decisión por Messi, la habría tomado con el corazón”. Menciona lo sucedido, de ahí la elección de representar a México. Más adelante, Santiago Giménez explica más: “Estoy feliz con la decisión. Mi familia me hizo dudar de que lo buscaría en Argentina, pero mi corazón no estaba en eso. Estoy feliz con la decisión que tomé hoy y con lo que estoy soñando”. “. Finalmente, volvamos a Leo Messi: “No miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero es bueno jugar contra él.