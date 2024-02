Samsung, Huawei, iPhone, aquí están los modelos en los que ya no funcionará

WhatsApp Adiós de jueves, 29 de febrero de 2024 Como ocurre con muchos modelos de teléfonos inteligentes: obviamente no se trata de modelos de teléfonos móviles completamente nuevos, pero siguen estando muy extendidos. Aquí están todos los modelos que no podrán utilizar la aplicación de mensajería a partir de fin de mes. La decisión se tomó antes. medio Esto justifica, según el sitio web quifinanza.it, la interrupción del soporte de algunos dispositivos por motivos relacionados con la seguridad y la funcionalidad. No sin generar polémica.

Móviles Android que dirán adiós a WhatsApp

Los dispositivos más afectados por el cese de WhatsApp el 29 de febrero serán sobre todo aquellos que tengan sistema operativo Androide. Más específicamente, todos los dispositivos con sistema operativo Serie 5 y anteriores que tengan menos de 300 MB de memoria interna quedarán desactualizados para la aplicación de mensajería.

Stop WhatsApp, lista completa de modelos de Samsung

Samsung Galaxy Núcleo;

Samsung Galaxy Tendencia Lite;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy s3 Mini;

Samsung Galaxy Tendencia II;

Samsung Galaxy X2.

Stop WhatsApp, modelos que quedarán obsoletos para la marca LG

LG Optimus L3;

LG Optimus L5;

LG Optimus F5;

LG Optimus L3;

LG Optimus L7;

LG Optimus L5;

LG Optimus L7;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2;

LG Optimus L4;

LG Optimus F6;

LG Ativar;

LG Lúcido 2;

LG Optimus F7.

Stop WhatsApp, lista completa de la marca Huawei

Huawei Ascend Mate.

Huawei Asciende G740;

Huawei Asciende D2.

Deja de usar WhatsApp y modelos de otras marcas

sony ericsson m.

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

Nota grande de ZTE;

Fi F1THL W8;

Wiko sincronización cinco;

Wenko Caballero Oscuro;

Archos 53 Platino.

Móviles iOS excluidos de WhatsApp a partir del 29 de febrero: Aquí están todos los modelos

La decisión de Meta de no ejecutar WhatsApp en algunos dispositivos móviles también afectará a algunos teléfonos Apple que, por tanto, tienen un dispositivo iOS.

Todos estos son dispositivos que no admiten la actualización a iOS 13.0 o posterior, por lo que:

iPhone 6s;

iPhone SE;

iPhone 6s más.

