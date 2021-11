Samantha de Grenier defiende a Alfonso Signorini

La napolitana Sobret Samantha de Grenier defiende al director de orquesta del hermano mayor Vibe Alfonso Signorini tras las declaraciones de este último sobre la interrupción del embarazo: “ DrEl derecho a la libertad de expresión debe ser respetado mientras no se incite al odio ”.

Samantha de GrenierLa soubrette y ex competidora de hermano mayor vip, revolver Alfonso Signorini Entre las acusaciones que recibió luego de que este último anunciara durante la transmisión que estaba en contra del aborto. Un comunicado que provocó un verdadero terremoto del que muchas personas se distanciaron. primero y ante todo Endemol Shine Italia SpA. Una empresa italiana de producción y distribución de televisión que produce formatos de televisión que incluyen hermano mayor vip Y luego ingrese a través de un comunicado de prensa oficial:

Alfonso Signorini Respondió al torrente de críticas que recibió con un tuit:

Uno de los derechos civiles por los que siempre he luchado es el respeto y la defensa de la libertad de pensamiento. Un principio que defendemos, de hecho yo defiendo, con absoluta firmeza. Independientemente de mis conjuntos de trabajo.

Sin embargo, una breve publicación no apagó la controversia. Tanto es así que, si estuvo en varios VIPs, decidieron criticar la letra. Alfonso, alguien más decidió intentar defenderlo como Samantha de Grenier:

Solidaridad con Alfonso Signorini quien en los últimos días ha sido severamente agredido en las redes sociales por expresar su opinión, y digo su opinión, sobre el aborto. Ahora esto se puede compartir o no, ¡pero hay que respetarlo! La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de toda mujer reconocido por la ley de nuestro país y ocupado con poco esfuerzo, pero esto no debe usarse para atacar a la presentadora o su programa simplemente porque expresó su propia idea. La libertad de expresión es, en el mundo moderno, un concepto fundamental en las democracias liberales … El derecho a la libertad de expresión debe ser respetado mientras no haya incitación al odio.