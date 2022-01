Salida cortada en PS5 en 2022, según Tom Henderson

También hay The Last of Us 2: Edición del director para él PS5 Llegada en contexto 2022, nuevamente de acuerdo con el periodista Tom Henderson, quien recientemente informó varios detalles sobre posibles próximos proyectos de Naughty Dog este año, y también señaló una versión revisada y parcheada de The Last of Us 2 con una posible actualización para la próxima generación.

De acuerdo con la nueva dirección ahora establecida para los juegos de Sony, The Last of Us 2 debería recibir su propio corte de director, o el proceso que llevó a otros juegos a obtener el suyo.Actualizaciones de próxima generación y contenido nuevo Para relanzar el título de una nueva forma. Según Tom Henderson, quien también habló sobre el próximo Remake y Facciones de The Last of Us en 2022, dicha operación será especialmente rentable cuando se lance la serie de televisión The Last of Us, en producción en HBO.

“Creo que el objetivo general es sacar provecho de la publicidad que rodea al programa de HBO también, así que veremos qué sucede”, explicó Henderson, quien también agregó otra motivación potencial para incluir este proyecto adicional en PS5 y PS4. Un poco correcto ahora, ¡ya veremos! “

Según Henderson, el lanzamiento de The Last of Us 2: Director’s Cut cerca de The Last of Us Remake y el juego multijugador en Factions llenarán el vacío que podría crearse si esto sucediera. God of War Ragnarok se ha retrasado Al primer trimestre de 2023, que actualmente es solo especulación del periodista, pero que tiene sentido la idea de enfocar varios temas de esta naturaleza en el otoño de 2022.

Por otro lado, el propio Neil Druckman confirmó recientemente que hay “múltiples proyectos” en desarrollo en Naughty Dog, por lo que puede haber espacio para todos estos próximos títulos, considerando también cómo Director’s Cut podría requerir menos recursos que un juego completamente nuevo, por supuesto. .