Salernitana, dos exhibiciones de hormigón en la mesa de los patronos. Se espera que Ferrara reviva

Según los pensamientos irreflexivos recopilados por el personal editorial de TuttoSalernitana, la situación en la casa de las granadas solo podrá abrirse mañana por la tarde. En estas horas, los patronos están trabajando en dos propuestas que se consideran vinculantes: una de dos emprendedores que ya han conseguido un buen trato tras mostrar avales bancarios mediante aval y la otra perteneciente a Francesco Di Silvio y el consorcio luxemburgués que trabaja en el terreno. del cine. Luego está la presentación adecuada de un notario de Salerno Orlando y un abogado alemán que es un bote salvavidas. Es el menos ventajoso económicamente, pero lo hacen un par de bombas históricas que intentarán salvar el título deportivo y luego revenderlo, sin los caprichos que impone la confianza, al mejor postor y al precio de compra. Por el momento, el empresario napolitano Ervolino no envió ninguna señal, mientras había humo gris para el consorcio liderado por Domenico Cerruti. La abogada Simone Ferrara y otros profesionales interesados ​​en invertir en fútbol decidieron tomarse unas horas para pensar en virtud de no estar de acuerdo con el presupuesto y algunos de los créditos otorgados con certeza, pero en realidad, la Lazio no está obligada a pagarlo. Todos están de acuerdo en que la confusión se trata de ganancias de capital. Primero Akpro. Sin embargo, no se descarta que la empresa Real Sud de Salerno siga un camino autónomo.

Plaza La Platinum, que colaboró ​​en la redacción del fideicomiso en el verano y trabaja duro entre bastidores, reitera que Salernitana se venderá en los plazos estipulados y que el trámite burocrático se cerrará en veinte días, con pago (aparentemente inferior a 30 millones de euros) y el humo blanco final. La encuesta fue confirmada por la empresa suiza Implenia, que, aparte de las palabras consideradas incorrectas por Sandro Costabile en Facebook Live, realmente había considerado comprar Salernitana retirándose después de ver los estados financieros a pesar de obtener la aprobación del gobernador de Campania, Vincenzo de Luca. Pero el presupuesto cerrará con superávit, y se han recaudado casi 6 millones de euros solo de taquilla.