“Sabes lo que pasaría”.

“Me contactó Angelo Meloni, director de entretenimiento de Daytime Rai. Lo conozco bien, ya hice el Grand Tour con él. Me ofreció 14:00 ray 1 horario, Pero no tengo intención de volver a Rai con un programa diario”, reveló. Lorella Cucarini Durante una conversación con su club de fans. Luego agregó: “Además, en este momento nunca hubiera aceptado un segmento en las redes rai, ya sabes lo que se habría desatado”.

Por lo tanto, Showgirl seguirá siendo profesora. anuncio de canto amigosel talent show que presenta María De Felipe en Canale 5. Al respecto explicó: “Estoy bien donde estoy. ¿Qué espero del futuro? ahora si amigos, me gusta, estoy feliz, estoy satisfecho, estoy tranquilo y eso es fundamental para mí; Entonces, por supuesto, estoy abierto a cualquier otra sugerencia, que debería ser de gran ayuda”. Lo que la mantiene en Mediaset también es el tipo de público al que se dirige: “El aspecto que más satisfacción me ha dado es el encuentro, amigosuna audiencia mucho más pequeña, no puedes entenderlo con Rai, allí solo estás hablando con un cierto segmento de la audiencia, no con todos”.