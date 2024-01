Roma, por eso Mourinho está enojado con Massimo Mauro | Primabagina

en Mediaset. anoche que uno especial Le dijo a Canale 5 después de la victoria por 2-1 sobre el Cremonese en la Copa de Italia:Hay comentaristas y comentaristas. Cuando miro a un comentarista que ha sido entrenador o jugador, siempre pienso que entiende quién está comiendo en el mismo plato que él también. Me parece que todavía está comiendo de este plato, vendrá allí tanto por el dinero como por su hermoso rostro”.

Frases criminales: Mourinho no entendía los comentarios de la televisión la presión Después de Roma-Nápoles 2-0 el pasado 23 de diciembre, cuando Mauro dijo: “Un resultado justo, fue un partido muy difícil para el árbitro porque los jugadores se comportaron de manera cuanto menos cuestionable. Los delanteros marcaron la diferencia: Kafara y Osimhen jugaron mal, y Lukaku y Belotti jugaron bien, lo cual me gustó. Al menos había algo de competencia. El Napoli no habría tenido dificultades el año pasado contra esta Roma. Si provocar a los oponentes es una estrategia, en mi opinión, es antideportivo. De hecho, Mourinho criticó a Kafara por causar su caída, pero debería decírselo a sus jugadores primero. Zalewski permaneció en el suelo un minuto y parecía que tendría que ir al hospital.Con todas las cámaras que hay hoy en día, los jugadores tienen que parar porque dejan una mala impresión. En este caso Entiendo que un árbitro, claramente condicionado y en dificultades, puede cometer errores y perder la cabeza. La segunda tarjeta amarilla para Osimhen no estaba ahí, de hecho no fue una infracción, en Inglaterra se echaron a reír”.