Roma, mordiendo la oreja de un mexicano borracho / “Le vi un lóbulo en la boca…”

Todavía está en estado de shock, y no podía ser de otra manera. Tommaso Coerezza. Hace dos días un Roma estaba atacado por un joven mexicano Que Se mordió el lóbulo de la oreja. Una escena sangrienta, los Carabinieri de la comandancia de la Piazza Venezia se encontraron arrestando al joven de 20 años con sangre aún manchada en la boca. “Vi al hombre que puso el pedazo de mi oreja en su boca: me arrancó un pedazo de la oreja izquierda.”, dice el joven de 19 años, todavía incrédulo y confundido por las drogas.

el habla de eso República, proporciona la misma reconstrucción según lo informado en la corte por los Carabinieri. En cambio, la versión del acusado sobre la oreja mordida fue diferente: “Tres de ellos me atacaron y me detuvieron. Solo pude darle un mordisco para defenderme“. Edición Elizondo TavaleraSin embargo, eso no convenció a los jueces, quienes lo mantuvieron. 3 años y cinco meses de condena de la prisión Pero no irá a la celda.. “Continúa tu viaje”, contactó el abogado a la familia mexicana. Por lo tanto, no habrá otros contratiempos en sus vacaciones en Italia.

“No podían dar en la oreja”

“¿Cómo obtengo una compensación si vuelvo a México?se pregunta a si mismo Tommaso Coerezza. Además, las heridas se quedarán con él para siempre. “Empeoró cuando el cirujano del Hospital San Camilo dijo que no podía hacer nada19 años de ” Roma explicado República “El pedazo que el niño mexicano se arrancó de la oreja”.Perdido en el camino“, asi que “No pudieron atacarlo.“. Tuvo un sueño, que nunca será olvidado”.Ese tipo es una bestia y no hemos estado bebiendo porque estoy con medicamentos estomacales.“. Todo ocurrió fuera del pub irlandés Scholar’s Lounge, vía del Plebiscito, no lejos del Palazzo Grazioli.

Un niño mexicano al que le mordieron la oreja fue embestido por un automóvil en el que la víctima iba de pasajero. “Golpeé ligeramente el coche.”, se defendió el mexicano. De lo contrario Tommaso Coereza respondido: “Se emborrachó y molestó a todos, y le pregunté: ‘¿Qué hiciste?’ De repente vino hacia mí, me agarró y me mordió la oreja en un segundo.Mientras reconstruía todo, recordó los gritos de los atacantes: “soy un chico mexicano“. De hecho, volverá en México Sin experimentar un día de prisión, creó un camino inaccesible compensación.

