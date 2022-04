Roma, maxi casa Raffaella Carrà en venta

La hermosa casa en la que vivía. Rafaella Cara Se puso a la venta: en las últimas horas, apareció un anuncio en una importante agencia inmobiliaria en línea, que se cuidó cuidadosamente de no mencionar el nombre. El último dueño famoso, quizás para no atraer demasiados espectadores. Pero era imposible no notar la similitud entre las fotos publicadas en el anuncio y algunas fotos históricas que datan del perfil social de Kara.

Apartamento Raffaella Cara en venta

La residencia está situada en el corazón de al norte de Romaen el prestigioso distrito viñaclara. Aquí, y más concretamente en el magnífico edificio de Nemea 21 Road, la querida presentadora vivió la mayor parte de su vida. El complejo consta de 15 edificios diferentes, tiene todas las comodidades, incluido un conserje las 24 horas, un gran parque con canchas de tenis y un restaurante. Piscina privada. Tanto es así que todo el barrio, por su lujo, también es conocido como Roman Hollywood.

Hay muchos VIP que viven en Vigna Clara (o que vivieron allí en el pasado). Entre ellos también Gianni Bon Company: La compañera histórica de Raffaella Carrà vivió durante muchos años en su propio edificio. Por otro lado, Roma siempre ha sido una de las ciudades predilectas de los grandes artistas que han marcado nuestra historia cultural. Y sólo estos días La casa de Ennio Morricone paraara coylemientras que el anuncio está dedicado a Lujosa villa propiedad de Anna Magnania tiro de piedra del Coliseo.

La maravillosa residencia donde vivió Kara

pero como es Precioso apartamento que acogió a Raffaella Cara ¿Hasta sus últimos días? Es una gran casa de 420 metros cuadrados y ocupa toda la planta del edificio con tres entradas independientes. Las habitaciones son numerosas y bastante grandes: hay una sala de estar analógica, con una pared dedicada a acomodar solo una pantalla grande para un proyector (un detalle que permitió que muchos reconocieran la residencia de Kara). El salón se completa con una maravillosa cocina, una comedor luminoso y otros salones pequeños.

entonces allí 9 habitaciones y 9 baños, un gimnasio, un gran balcón decorado con plantas trepadoras y un ascensor interior que conduce a un arcón utilizado como cuarto de lavado y planchado. Entre las habitaciones de la zona de noche destaca la sala de maquillaje que Raffaella y su gente adoraron en particular Suite de lujoEstá equipada con baño privado con jacuzzi y sauna. La decoración es realmente de los años 80 con muebles de madera clara, telas estampadas y paredes empapeladas. El dormitorio principal, entonces, es un derroche de rosa, acuchillado con todos los tonos pastel. Aquí es donde el enorme Espejo toda la pared.

Los interiores parecen haber permanecido sin cambios en comparación con la época en que Raffaella vivió aquí, amueblados con gran gusto y lujo. sin embargo, el El valor del apartamento en Nemea Road 21, que se ofrecen a la venta en negociaciones privadas. Ciertamente su precio es bastante alto, considerando también el prestigio del complejo en el que se encuentra y de todo el barrio. Todo lo que queda es esperar al próximo comprador afortunado que lo ganará.