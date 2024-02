Roma desmiente a Laporta: No hay cambio de rumbo en la Premier League Las posiciones de Inter, Milán y Napoli | Primabagina

a la fuente RAC1,Está previsto que comience a más tardar en la temporada 2025/2026. No hay señales de que la Juventus, uno de los tres clubes junto a los blaugrana y el Real Madrid, se incorpore a la primera edición de la nueva competición, lo que entraría en conflicto con los planes de la UEFA, dirigida por Aleksander Ceferin, que en los últimos meses puso fin a su disputa con el máximo organismo del fútbol europeo. Más bien, un anuncioEstas son las declaraciones de Laporta al respecto: “La Premier League podría existir ya la próxima temporada, o a partir de la temporada 2025/26. Que vengan los ingleses o no, me da igual”.… Sería mejor tener 16 equipos. Otros clubes pueden unirse más tarde.

Nota de Roma – Sin embargo, si durante el día Ole fue expulsado del Marsella de Francia (lo que luego también pasó con el Feyenoord) en relación con las declaraciones del número uno del Barcelona, La Roma es el primer equipo italiano que lo desmiente A través de una nota oficial manifestando su compromiso con el proyecto de la Premier League: “Como se confirmó públicamente pocas horas después del fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso de la Premier League, El Club Roma confirma que no apoya de ningún modo ningún tipo de proyecto atribuido a la denominada Premier League. El club también dejó claro que nunca había revisado su posición sobre el asunto, ni había mantenido diálogos significativos para tomar un camino distinto al interclubes a través de la Asociación Europea de Clubes, en estrecha cooperación con la UEFA y la FIFA.

los demás – en este momento Los demás equipos italianos implicados, Inter, Milán y Napoli, no han tomado ninguna posición oficial, aunque el club nerazzurri ha declarado extraoficialmente que no se centra en absoluto en el tema de la Premier League, reiterando su lealtad a la UEFA y al club europeo. Asociación.La asociación que reúne a los clubes europeos más importantes. Y si el Milan se ha mantenido últimamente en la misma posición -aunque reconoce la necesidad de encontrar una manera de reformar el fútbol a nivel internacional para aumentar los importantísimos ingresos del club- El presidente de Nápoles, Aurelio De Laurentiis, es quizás la única voz fuera del coro sobre el tema. El pasado 22 de diciembre, en una entrevista con Corriere dello Sport Tras la sentencia del Tribunal Europeo que privó a la UEFA del derecho a monopolizar la creación de competiciones de clubes, anunció: “La posición dominante de la UEFA y la FIFA, que hoy Europa critica, ha sido la de premiar el consenso. Quienes han gobernado hasta ahora como monopolistas no han comprendido que el fútbol es un negocio y necesita mayores ingresos. Si invierto cientos de millones para participar en un circo que distribuye maní, no genera ganancias y me obliga a apostar cada vez más para mantener en marcha el carro improductivo, entonces el juego no vale la pena. De Laurentiis promovió este concepto, con la esperanza de crear una liga de élite en Italia en la que solo participarían equipos que representaran a las ciudades más pobladas y representativas en términos de aficionados.

Cómo funciona La Premier League es en realidad un torneo europeo de clubes abierto a 64 equipos divididos en 3 ligas (Star, Gold y Blue) con una fase de grupos y una fase de eliminación directa. Sin socios fijos, pero con altibajos entre las distintas ligas, con al menos 14 partidos garantizados para cada club. Esta, en definitiva, es la nueva propuesta de la Superliga presentada oficialmente por A22 Sports, la empresa creada específicamente para apoyar el nuevo proyecto futbolístico.