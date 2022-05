Rocket Lab captura la caída de un propulsor de helicóptero antes de que se caiga

laboratorio de cohetes Atrapado caer su refuerzo misil de electrones El lunes, un helicóptero Sikorsky S-92 fue derribado en el Océano Pacífico.

Después de capturar la etapa del cohete, la tripulación del helicóptero tuvo que abandonarlo por razones de seguridad.

Más tarde fue recogido por un barco que esperaba.

La compañía espacial con sede en California lanzó un cohete Electron a última hora de la mañana desde la península de Mahia en Nueva Zelanda, poniendo en órbita 34 satélites antes de que su principal división de refuerzo comenzara a descender de regreso a la Tierra.

Su descenso fue frenado a unos 10 metros por segundo por un paracaídas.

Luego, el helicóptero usó una cuerda larga y un gancho para agarrar las líneas del paracaídas de refuerzo a su alrededor. 6500 pies.

Sin embargo, la carga en el helicóptero fue mayor que en las pruebas y simulaciones.

El evento, llamado “Allí y de regreso otra vez”, una referencia a la clásica novela de fantasía de JRR Tolkien “El Hobbit”, fue transmitido en vivo.

Peter Beck, fundador de Rocket Lab, declaró que la misión fue un éxito.

“Increíble captura por parte del equipo de recuperación, no puedo comenzar a explicar lo difícil que fue esta cacería y los pilotos lo consiguieron”, dijo. chirrido. “Lo lanzaron después de que lo entregaron porque no estaban contentos con la forma en que volaba, pero no importa, el misil cayó de manera segura y el barco lo está cargando ahora”.

Beck señaló que casi todo salió según lo planeado y que el problema de carga inesperado “no era nada en el esquema de las cosas”.

“Tuvieron una gran captura. No les gustó la sensación de estar embarazadas”, dijo en una conferencia telefónica posterior al lanzamiento.

Beck agregó que un análisis más profundo debería revelar las razones de la discrepancia en las características del embarazo.

El CEO está presionando para que sus cohetes electrónicos sean reutilizables, con el fin de reducir costos y aumentar la cantidad de lanzamientos realizados por Rocket Lab.

Beck dijo que todavía espera que la compañía pueda salvar algunos o todos los cohetes de refuerzo gastados.

Associated Press contribuyó a este informe.