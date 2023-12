Roberto Saviano ahora se siente como Enzo Tortora: “Massa di s…”, ataque de Fedez

“La fama es algo terrible”, dice Roberto Saviano, en paralelo a Enzo Tortora… Esto y más lo dijo el escritor de Gomorra en su aparición especial en el podcast de Muschio Selvaggio, Fedez y Davide Marra. A partir del trágico caso de un presentador de televisión de Portobello que acabó en prisión por consumo de drogas y su asociación con la Camorra, Saviano habla de la fama y la envidia, mostrando cómo prejuicios, como la creencia de que la celebridad puede garantizar la impunidad, son capaces de arruinar la vida de un individuo. Saviano dice: “La fama genera juicio sin saberlo, porque si eres famoso, cualquiera tiene derecho a tener una opinión sobre ti basada en el instinto. Tienes cara de hombre malo, y no Haz eso.” “No lo haces bien, hablas demasiado cortés, ganas mucho dinero, así que esto es una prueba de fama. Cuando voy a la escuela, siempre digo que la fama es algo terrible”.

Para subrayar sus argumentos, el escritor cita una frase del propio Tortora: “Esperemos que mi sacrificio haya servido a este país y que mi sacrificio no sea una ilusión”. En ese momento interviene Fedez: “Lamento decir que, lamentablemente, la pelea contra Enzo Tortora puede haber quedado en una ilusión”. Saviano responde dando una imagen del legado que deja esta historia y dice: “¿Qué queda? Muchas ideas, principalmente la herramienta judicial como elemento para deslegitimar o atacar a quienes no puedes tolerar o considerar tus enemigos”. En lo que parece ser una referencia al caso judicial en el que fue condenado a compensar a la actual primera ministra Giorgia Meloni por cargos de difamación.

“Recuerdo que después de Ven conmigo (el programa presentado por el periodista y escritor con Fabio Fazio, el editor), que tuvo excelentes números, me horroricé porque por primera vez en mi vida, un cúmulo de tonterías de acusaciones ridículas Me llegó por carta, correo electrónico o en la calle: “Cuando tienes mucha gente mirándote, hay mucha gente que te odia, incluso instintivamente, o que no comparte tus posiciones”. “Se produce otra dinámica”, añade brevemente: “¡Querías ser famoso, maldita sea! Quiero llegar a la gente, quiero leer mis libros veganos, quiero ganarme la vida con mi trabajo, pero no tengo un estrategia para buscar fama, la verdad me molesta que me reconozcan, pero que pasa cuando hay un cortocircuito… Lo que haces no se critica, si solo se critica se deslegitima y ¡es otra cosa! ” .

La discusión pasa de la fama al poder del dinero y Fedez dice: “¡El problema de Roberto no es que se hizo rico, el problema de Roberto es que no se hizo lo suficientemente rico!” “He tocado el punto”, insiste Saviano, “que, de hecho, los derechos siempre pertenecen a quienes no pueden permitírselo… Cuando hablamos del derecho al aborto, a la eutanasia por ejemplo, de hecho, quienes tienen dinero puedo intentarlo.” “. “El aborto en Suiza, la eutanasia en los Países Bajos, el derecho siempre pertenece a quienes no pueden permitírselo económicamente”.