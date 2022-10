Rivellino le cuenta al Nápoles de los años 60 y 70

En Radio Central Nápoles, durante Radio Un Calcio alla, habla Rosario Rivellino , ex futbolista y entrenadora del Napoli en las décadas de 1960 y 1970.

Esto es lo que dijo:En ese momento, tenía el estatus de un jugador de fútbol alto y hoy soy un Dachshund. Jugué un partido contra Milan Gullit como entrenador y Conocí a Gullit en el vestuario., lo miré y pensé: “¿Cómo puedo distinguirlo si juego?” Estaba sobrevalorado.

¿El retiro de Vinicio? Yo estaba ahí por casualidad, no era el segundo Vinicius. Sin embargo, una noche durante la cena, se salió un poco de las estrictas normas que quería Vinicius desde el punto de vista de la alimentación y el comportamiento. Vinicius apretó y pidió volver a sus bases, de lo contrario se habría ido. En ese momento, el Nápoles tuvo la suerte de contar con un gran capitán, GiulianoSe conocieron y aceptaron los términos del entrenador. Vinicius pidió la cámara de oxígeno por la extenuante preparación que habían hecho, eso sí, con sentido común. Los jugadores salían agotados, iban por ese camino y se recuperaban: desde entonces me he dado cuenta de que lo que importa es la recuperación, más que el propio entrenamiento. En mi ranking pongo a Vinicio, Sarri y Spalletti porque Vinicio ahora no tenía el cuerpo técnico, lo hacía todo solo.

Si esperas este Nápoles? Nadie se lo espera, es muy divertido. Cada jugador se entrelaza con su compañero de equipo a su lado, se ha convertido en un juego perfecto, es un equipo perfecto. El entrenador es bueno.

¿Bajo construcción? Empezó con Sarri porque tiene pasión por la posesión, con Spalletti lo hacen menos, y para eso necesitas a los jugadores adecuados. En el Nápoles quemamos a un gran defensa como Maksimovic para jugar el partido desde abajo. A Manolas también le pasaba lo mismo, en Roma todos jugaban detrás de él y era el gigante de la defensa, entrando siempre sin fallar. En Nápoles se metió en problemas porque no era rápido y veloz.

Kim? Lo veo bien como defensor, en cuanto a ser hombre y esperar a un hombre, verlo en alguna dificultad. Rahamani es el mejor defensor que tiene el Napoli, es una gran pérdida estar en el hoyo.

¿Kfara más Meroni o George Best? Creo que es superior a Best, es del tipo gracioso, Mertens, que juega con los dos pies. Es alto y juega muy bien. Lo único que hay que corregir -y entiendo que lo hace- debería jugar para el equipo más que para sí mismo, no lo hace por despecho, sino por instinto. Raspadori y Simeone saben dónde instalarse en un ambiente de rigor para entender dónde recibirlo, tal es la suerte del Nápoles.

Anderlecht Nápoles? yo estaba en el banquillo con bisula Mientras estábamos de pie gritando por un cabezazo, el árbitro inmediatamente indicó una falta. Después de eso, hubo falta a favor del equipo contrario, justo al lado del banquillo y había posibilidad de centro en el área penal, ¿dónde debe decidir el árbitro? Pero en el área de penalti, llegó a acomodarse detrás del balón y no vio lo que pasaba en el aire, y entonces marcaron un gol un tanto fortuito. Burgnich Al final del partido estaba tan nervioso que pateó la puerta del vestuario y lo derribó. El jefe de Anderlecht solo hablaba inglés, y Ferlaino me llamó para traducir, me dijo “Vopal no es un deporte, es un negocio”, el árbitro representó su bebida en Inglaterra y nos enteramos al día siguiente.

¿rotación? Está bien hacerlo, pero es realmente agotador. Quizá haya quien juegue mucho y no sienta cansancio, quien tenga deterioro técnico debería descansar”.