Ricky Martin es acusado de acoso en Puerto Rico. El cantante rechaza las acusaciones: “Todo lo que inventó” – Corriere.it

De Chiara Maffeletti

La estrella del pop latino ha recibido una orden de alejamiento que le impide contactar o contactar a la persona que lo solicitó, la cual por el momento se desconoce.

Con solo unas pocas líneas entregadas en Twitter a sus más de 20 millones de seguidores, Ricky Martin negó con vehemencia las acusaciones de violencia doméstica que llevaron a que se emitiera una orden de alejamiento en su contra. “Todo se basa en acusaciones completamente falsas -escribió el cantante-. Responderé a través del proceso legal, con los hechos y la dignidad que me distingue”. Pero agradezco los interminables mensajes de solidaridad y los recibo con todo mi corazón”. El Vocero, un diario de Puerto Rico, intentó definir mejor los parámetros de una historia aún fuera de foco, al dar a conocer que la persona que acusa al rey del pop latino de ser un acosador es un exnovio suyo desde hace al menos siete meses. Una vez que los dos se separaron -y databan de dos meses antes- Martín no habría aceptado el final de la historia, apareciendo en casa de quienes habían pedido la orden al menos tres veces, tanto que ahora esa persona habría declaró que “el temor por su seguridad personal”.

Pero ahora la policía ha dejado claro Que el cantante, que cumplió 50 años en diciembre pasado, no ha sido acusado de ningún delito: aunque un juez emitió un interdicto contra Martin el sábado, las autoridades que habrían aplicado el interdicto no pudieron encontrar a Martin en Puerto Rico. Dorado donde vive. Por eso se presentó la orden. Mientras tanto, los abogados del cantante calificaron las acusaciones de “completamente falsas y fabricadas” y declararon que estaban “muy seguros: cuando los hechos verdaderos salgan a la luz, nuestro cliente Ricky Martin será completamente absuelto”. En 2017, Martin se casó con la artista sueca de ascendencia siria, Joan Youssef, y en la historia de sus vidas en este mundo dorado y no siempre honesto que son las redes sociales, los dos siempre han estado unidos y conectados (en una de las últimas fotos él los representa juntos, Martin lo llama: “Mi alma) “). Juntos crían a los mellizos de 13 años, Matteo y Valetino, y a otros dos niños de tres años, nacidos con unos meses de diferencia, Lucia y Wren. Según los rumores, la persona que pidió la orden no es Yusef. Sin embargo, este sigue siendo un período bastante complicado para la cantante.