Revisión 2 de Juice Booster: por qué es seguro, versátil y obstinado (frente a Tesla UMC)

prueba de resistencia

TESLA VS JUICE BOOSTER 2: Y es compatible

La ventaja aumenta exponencialmente si tiene un automóvil eléctrico que no permite elegir la potencia de carga, o uno que lo obliga a conformarse con un valor predeterminado (generalmente “corriente CA mínima o máxima”). Los cargadores domésticos estándar (aquellos con Schuko, por ejemplo) están realmente limitados a una combinación de voltaje y corriente. ¿Ejemplo? 230 voltios y 8 amperios (1,8 kW); ¿Quieres bajar a 6A para ¿Carga de preguntas o límite de contador? No puedes hacer eso con esos.

¿Y si la vieja fábrica?

Seguro pero independiente y remoto

Precio y conclusiones

La experiencia extendida con Juice Booster 2 me permite ofrecer una idea que deconstruye la suspensión clásica para aquellos que ya se están calentando los pulgares para identificarla como un cable eléctrico inútil y costoso para los ricos. La seguridad no es una broma, este modelo puede ser La solución para el usuario desatento Quien no sabe y no quiere hacer la más mínima valoración de la calidad del sistema con el que está conectado, quizás porque no se acercará a Schuko que se encontró en el garaje. ¿Con qué frecuencia quieres que eso suceda?

Otro comprador típico puede ser ¿Quién puede utilizar todo su potencial? Descrito en capítulos anteriores: Además de la seguridad, Juice Booster 2 justifica su costo con su versatilidad y potencia en comparación con (pocos) otros cables versátiles.

El conjunto básico está disponible en Amazon por poco menos de 1.000 €, pero también consulte el sitio web oficial para conocer las ofertas especiales:

Tienes que ser honesto y Evaluar cada caso individualmente: Para muchas de las necesidades de quienes leen estas líneas, por ejemplo, la solución ideal podría ser una caja de pared fija: Gus tiene uno de los más inteligentes, el Charger Mi, pero en muchos casos, uno de los “estúpidos” y no el fuerte puede ser suficiente.

Puedes ahorrar cientos de euros con solo perder 5 minutos pensando: ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuánta energía necesito por kilómetros diarios en un coche eléctrico? ¿Tener una caja de pared adjunta es realmente útil para mí o no significaría ninguna diferencia para mí?