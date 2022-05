Representado en la “puerta” de Marte

La sonda Curiosity de la NASA capturó una foto Marte Lo que despertó la curiosidad de movimientos apasionados por la astronomía. De hecho, su Mastcam fotografió en la superficie del Planeta Rojo, en la región del Monte Sharp, lo que parece una puerta rectangular que puede conducir a un nivel subterráneo. Los conspiradores inmediatamente comenzaron a decir que se trataba de pruebas concretas de vida, aparentemente extraterrestres, en Marte. La razón por la que esta civilización alienígena no apareció precisamente se puede explicar por esta puerta: vive bajo tierra. Definitivamente sería una gran idea, pero simplemente no suena bien. De hecho, no sería una puerta, sino una pequeña grieta en la roca que se agrandó mucho. Esto es lo que dijo un portavoz del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sitio web de verificación de hechos Snopes.com. El agujero en cuestión también será pequeño: unos 30 por 45 centímetros. El locutor lo explicó. “Hay fracturas lineales por todo este bulto, y este es un lugar donde muchas se cruzan”.

No es una puerta, eso es lo que es.

Según Ashwin Vasavada, científico del proyecto en el Laboratorio de Ciencias de Marte, en el sitio de Gizmodo, el objeto inmortalizado solo será el espacio entre dos fracturas en una roca. El experto también determinó que el área cruzada se formó a partir de antiguas dunas de arena, y que estas dunas se han endurecido con el tiempo, dando lugar a los afloramientos de arenisca por los que Curiosity está pasando en estos días. Con el tiempo, la arenisca ha estado sujeta a tensiones variables, lo que ha dado lugar a grietas y fracturas. Vasavada señaló que las fracturas que aparecen en esta región suelen ser verticales. En referencia a “trae” pensado así “a una fractura vertical, con desaparición de la pieza central; oa una sola fractura vertical en la que los bloques se han alejado con el tiempo”. En resumen, no sería una puerta, y mucho menos probaría la existencia de vida extraterrestre en Marte.

En agosto de 2012, Curiosity aterrizó en el cráter Gale, luego viajó más de 27 kilómetros en más de 3400 días marcianos, o “sol”. Sol se utiliza para indicar la duración del día solar marciano, es decir, la duración del ciclo día-noche, o 24 horas 39 minutos 35,244 segundos, a diferencia de las 24 horas terrestres. La foto de la puerta fue tomada el día de 3466 AD. El pasado mes de marzo, la curiosidad de los aficionados a la astronomía y la ciencia ficción despertó la “Venus de Marte”, que no era más que una formación rocosa.

¿Había agua en el planeta rojo?

Más allá de la puerta de Venus, la humanidad sigue dando grandes pasos en el aprendizaje del Planeta Rojo. De hecho, los científicos chinos han descubierto que hay otra evidencia sobre la presencia de agua en el pasado en la superficie de Marte, así como sobre minerales húmedos que podrían usarse durante las siguientes misiones tripuladas a Marte. El estudio, publicado en Science Advances, informa que una gran cuenca en Marte, probablemente debido al impacto de un cuerpo celeste, contenía agua líquida durante la era del Amazonas. Estamos hablando de la época geológica más reciente del planeta. La investigación en cuestión también reveló que actualmente existen grandes reservas de agua en la superficie de Marte en forma de minerales húmedos y posiblemente suelo congelado. Investigadores del equipo del Centro Aeroespacial Nacional de la Academia de Ciencias de China utilizaron datos recopilados por el rover chino Zhurong en Marte sobre las características sedimentarias y minerales del sur de Utopía Planitia, una vasta llanura ubicada en el hemisferio norte del planeta.

Fuerte terremoto en Marte

El terremoto más poderoso jamás registrado en un planeta que no sea la Tierra fue detectado el 4 de mayo por la sonda Insight de la NASA. Fue un sismo de magnitud 5, superior al anterior registrado el 25 de agosto de 2021 nuevamente en Marte, con una magnitud de 4,2. En tres años y medio yo temblores Serán más de 1300. Queda por determinar la ubicación y el mecanismo en el origen del terremoto, que se considera de valor casi máximo, si tenemos en cuenta que se produjo en la superficie de Marte. Se suponía que la misión de la sonda Insight duraría dos años, pero luego se extendió hasta diciembre de 2022. Sin embargo, podría terminar pronto debido a la acumulación de polvo en los paneles solares de la nave de aterrizaje que pone en peligro la carga de la batería. La NASA está estudiando el problema y realizará una conferencia de prensa el 17 de mayo para aclarar el asunto.