Renta básica, así funciona en Finlandia y España

los renta básica, que siempre ha sido un procedimiento muy discutido en nuestro país, no es un subsidio otorgado sólo dentro de nuestras fronteras. Incluso en algunos países del mundo se están probando soluciones que se están moviendo hacia un . resultado integral Incondicional: Reconocido para todos los ciudadanos, sin importar lo que hagan y cuánto ganen. Las razones pueden ser dos: una desigualdad cada vez más fuerte de la población y la automatización del trabajo que pronto podría llevar a la sustitución de trabajadores por robots. Por eso me fui por todo el mundo más 100 Proyectos Piloto de Renta Básica. “hienas“Volaron Finlandia Entender qué sucede en la sociedad y en el mercado laboral cuando los ciudadanos reciben un apoyo económico sin tener que hacer nada a cambio.

a mi helsinkide hecho, el gobierno dio con un proyecto piloto de 2017 a 2019 560 euros por mes dos mil habitantes. El subsidio no aumentó el empleo en el sentido estricto de la palabra, pero según las “hienas”, podría haber hecho mucho más.

Este es el caso de una mujer de ascendencia irlandesa que, a pesar de sus estudios y formación, tuvo dificultades para encontrar trabajo una vez que llegó a Finlandia. Todo cambió cuando fue sorteada entre los asalariados de la renta básica: “Nunca me pidieron que encontrara un trabajo. – explica la mujer – E incluso cuando lo encontré, seguí recibiendo apoyo.“.Un incentivo económico la llevó a iniciar su propio negocio.” Este dinero me dio la oportunidad de arriesgarme, si no hubiera seguido recibiendo la renta básica habría seguido buscando trabajo en lugar de convertirme en empresario. Me di cuenta de que correría menos riesgos, debido al hecho de que de todos modos habría estado ganando 560 € al mes. “Después de dos años, cuando termina el experimento, el destinatario ya no necesita este dinero porque ahora gana mucho más. Cuando comienzas a ganar mucho, tus impuestos también aumentan, así es como el estado recupera ese dinero. ”, concluye.

El caso de la mujer que conoció Italia 1 Es el ejemplo en el que el gobierno finlandés se mostró satisfecho con el éxito del experimento de la renta básica. allá Ministro de Asuntos Sociales y Salud Finlandés explica cómo el experimento proporcionó otra información importante. “Se mejora el bienestar físico y psíquico de las personas”, un éxito según la ministra, aunque los ingresos no logren intentar incrementar el empleo en el territorio, porque: “El apoyo integral incentiva a las personas a ser parte activa de la sociedad, contribuyendo a mejorar sus condiciones económicas, sociales e individuales, y en su momento el mismo desempleo no disminuyó, pero tampoco aumentó”.

En España, en cambio, se llevó a cabo otro gran proyecto piloto en Barcelona entre 2017 y 2019, que dio resultados sorprendentes. Para explicar por qué Luis TorrensEl experto que trabajó en el estudio español afirmó que: “El mayor problema con los ingresos de la ciudadanía italiana será que se pierden cuando uno encuentra trabajo, y así los ingresos del ciudadano se mantienen o incluso empeoran: eso es por quéNo tiene interés en conseguir este trabajo porque el ingreso real permanece sin cambios.“Esto sucederá porque los ciudadanos pobres preferirían tener un ingreso bajo pero seguro que un trabajo riesgoso y sin perspectivas.

esta es la situacion José Que tuvo la renta básica por un tiempo: “Entonces tuve la posibilidad de poder pagar la luz, el agua y el alquiler. Los ingresos me permitieron ganar seguridad, ese poder que hace tiempo que no tengo“. además genio Él piensa de la misma manera. Siempre ha trabajado, pero eso no impidió que cayera en la pobreza. “Siempre he sido estilista, pero no lo terminé hasta fin de mes. Gracias al trabajo y una renta básica pude cuidar a mis hijasLes compré ropa y no tuve miedo de no poder pagar las cuentas”, explica la mujer, quien dice que en los dos años que tuvo el apoyo, su salud mental había mejorado permitiéndole vivir mejor hoy.