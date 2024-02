Rendimiento de Wall Street en la sesión del 2 de febrero de 2024

Cierre positivo para los principales índices bursátiles estadounidenses En la última sesión de la semana Publicar difusión Datos de empleo de EE. UU. para enero de 2024resultados significativamente superiores al consenso de analistas.

El índice Dow Jones se recuperó un 0,35% hasta los 38.654 puntos, tras registrar un nuevo máximo histórico de 38.784 puntos. El índice S&P 500 avanzó un 1,07% hasta los 4.959 puntos, por debajo del nuevo máximo histórico de 4.975 puntos. El Nasdaq tuvo un mejor desempeño (+1,74% a 15.629 puntos).

Un día brillante para las metaplataformas (+20,3% a 474,99 dólares), tras la emisión de Resultados financieros del cuarto trimestre de 2023, cerró el período con ingresos y ganancias por acción muy por encima del consenso. Además, la dirección de Meta Platforms ha propuesto un dividendo trimestral de 0,50 dólares por acción en efectivo.

Amazon.com también tuvo un muy buen desempeño (+7,87% a 171,81 dólares). El gigante americano cerró Cuarto trimestre 2023 Con ingresos y beneficio por acción mejores de lo esperado.

hacia atrás, no me impresionó manzana trimestral (-0,54% a 185,85 dólares).