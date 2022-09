“Regresar a la Juventus fue la elección del corazón, debemos recuperar el lugar que merecemos. ¿Allegri? Tengo una fuerte relación con él”.

La entrevista fue realizada por “GQ”, Pablo PogbaCentrocampista, nacido en 1993 para la Juventus y la selección de Francia, y se enfrenta a varios temas, el primero de ellos es el tema de la vuelta a la Juventus: “Me gusta pensar y decir que fue mi corazón el que tomó la decisión. Probablemente también era el momento de volver aquí. Los últimos tres años en Manchester, que también se han visto afectados por las lesiones, no fueron tan buenos como yo”. quería, no es ninguna ambigüedad. Pensé que si a esto le sumamos el hecho de que la Juventus también llegó durante dos años en los que no ganó el Scudetto, era un gran desafío para los dos. Tal vez sea el momento adecuado para reencontrarnos. y tratar de conseguir el lugar que nos merecemos, yo y la Juventus. Y sobre todo, vuelvo a ganar. Siempre quiero jugar, quiero dar lo mejor de mí. Y sé dentro de mí que esta camiseta es especial, es saca lo mejor de mí. Hemos construido una buena historia con este equipo, que nunca olvidé ni cuando me fui de la Juventus. Volver aquí siempre es una motivación para mí, un aliciente para hacerlo bien. No tengo nada que dudar de eso. este era mi lugar





¿Mi primera experiencia con la Juventus? La primera vez aquí era más joven y no tenía la experiencia que tengo ahora. Crecí en una vida personal, con dos hijos y una esposa y también como futbolista. Gané el Mundial con Francia, la Europa League con el United, y jugué con grandes jugadores y un gran equipo. Aprendí mucho allí, fue muy diferente a mi experiencia anterior. Tuve que asumir más responsabilidades que las que tuve aquí en la Juventus cuando era joven y tenía jugadores experimentados cerca de mí. Ahora me miro y creo que me he vuelto como esos tipos, como BerlowCómo bufónCómo Kellini. Ahora me toca a mí hacer lo que hicieron con la Juventus.





alegre? Siempre he tenido una relación muy fuerte con el entrenador. Hermosa y honesta. Él me conoce y siempre me empuja cuando estamos aquí juntos. Incluso cuando estaba en Manchester, nos manteníamos en contacto y hablábamos mucho.





¿crítica? Sabes, después de que comencé a tocar a un alto nivel a una edad muy temprana, solía lidiar con el canto. Es parte del juego: como atletas, vivimos con elogios y críticas semanalmente, sabiendo que debemos mantener el equilibrio y concentrarnos en nuestro trabajo.“.