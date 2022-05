Régimen de precio único, al que se aplica el IVA: aclaremos las reglas

Si bien la obligación de factura electrónica es efectiva a partir del 1 de julio de 2022 para los contribuyentes a tasa única, las simplificaciones tributarias asignadas a este sistema preferente no cambian. Incluidos los relacionados con el impuesto sobre el valor añadido.

Para extender el compromiso factura digital También a tasa constante, recordemos, es Decreto-Ley 36 de 2022 (Denominado Decreto 2 PNRR). En detalle, la sentencia establece que, A partir del 1 de julio de 2022Los tipos de la suma global que, con referencia al ejercicio anterior, hayan generado un ingreso/tasa superior a 25.000 €, también quedan obligados a presentar factura electrónica.

A partir del 1 de enero de 2024 La obligación afectará entonces a todos aquellos que trabajen a tanto alzado, independientemente del importe de los ingresos/tasa.

Por tanto, los contribuyentes acogidos a un régimen adecuado con un importe de ingreso/bonificación no superior a 25.000 euros podrán seguir emitiendo facturas en papel hasta el 31 de diciembre de 2023.

Tarifa plana, las reglas del IVA no cambian

El compromiso de factura electrónica será para el sistema de precio fijo Efectos en la Contabilidad. En particular, también seguirá:

Obligación de recibir facturas (de compra) electrónicamente

Compromiso de almacenamiento electrónico de las facturas emitidas y recibidas.

Los métodos de pago del impuesto de timbre cambiarán en las facturas superiores a 77,42 €. Debe pagar electrónicamente (trimestralmente).

sin consecuencias en El tema del impuesto al valor agregado. Sobre el Facturación continuaremos no valioso solicitud de IVA. No hay obligación de presentar declaración de IVA y comunicaciones LIPE.

El vendedor (que a su vez no es a precio fijo) si vende a precio fijo (o ventaja) aplica el IVA al precio fijado para esa transacción (4%, 5%, 10% o 22%). Sin embargo, todavía se entiende que el precio fijo no se podrá descontar. IVA en las compras Porque en las facturas emitidas, como se mencionó, no se hace referencia al impuesto al valor agregado.