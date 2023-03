Rally México | Toyota – Latvala: “La fiabilidad es clave”, Ogier “No podía fallar”

Más En Toyota Preparándose para regresar a suelo mexicano. Latvala y Asociados hicieron algunos Juicios importantes en España Desde el punto de vista de la nominación centroamericana, la tercera fecha del Campeonato Mundial está muy enfocada a tratar de simular las condiciones.

El capitán del equipo finlandés, como todos los demás, Está emocionado de participar en esta carrera nuevamente.Muy específico y lleno de dificultades y encantos. Ojos en el híbrido, Esto puede marcar una gran diferencia en el punto álgido de la carrera, pero también en todo el paquete de prestaciones del Yaris WRC, incluida la fiabilidad.

Llamar a Rowanbera No puedo esperar para competir. Los finlandeses también acogen con alivio la devolución de la tierra, convencidos Avances en el desarrollo de motores. Le permiten ser muy competitivo. Tenga en cuenta las dificultades, por supuesto Posición inicial Puede hacer una gran diferencia.

Será bueno volver a la tierra después de algún tiempo., más aún cuando se habla de México. Estoy seguro de que será una carrera dura como siempre: es de mucha altura y en una superficie específica. Por supuesto, no puedo esperar para empezar. Como equipo hicimos Un gran trabajo para actualizar el coche en este fondo, Y por los datos recogidos en las pruebas en España todo parece ir en la dirección correcta. Me alegro de no haber empezado desde el principio, Porque incluso un nivel puede marcar una gran diferencia. Por supuesto que no será como empezar más al revés, pero Daremos lo mejor.