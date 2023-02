quien se enfurece por eso

Todavía se habla de la polémica que abrió renato cero contra rosa quimica, de hecho una polémica no “ad personam” sino contra el Festival de Sanremo 2023 en general. En el visor del cantautor rumano Algunas selecciones relacionadas con los artistas, ergo En el visor del director artístico Amadeo: Según Zero, hay demasiadas copias, demasiados cantantes que no tienen identidad y que no cuentan con la formación profesional necesaria a sus espaldas. “No es culpa de Rosa Chemical, sino de quien lo está mandando al escenario”, dijo personalizando la crítica, quizás un poco por los “monos” de Rosa Chemical, Renato Zero, aunque ciertamente en diferentes épocas.

Bueno, ahora va a la batalla contra el legendario autor Parato. cristiano andreIbn Faber, quien escribió la historia de la música italiana. De Andrè tiene su opinión en Instagram, en una publicación que se ve muy clara en la foto, que muestra a Renato Zero.

Lea también: Renato Zero en Che tempo che fa, el gesto que explota en el estudio: video sexy

En la parte inferior de la instantánea está la leyenda: “Dichos sobre los artistas de Sanremo, en mi opinión, Renato Zero”. Si pudiera evitarlo“, va directo al grano. Y nuevamente:” Cada uno entiende a su manera … El gran artista no necesita exponerse, comparar, confirmar, es así. También son los altos vuelos lo que confirma que es un gran artista. Pasarán diez o veinte años antes de que todo esto sea ridículo e inútil. Pequeño teatro en apariencia y subcultura. Desaparece de la escena sin dejar mucho rastro. Y de todos modos, mientras tanto, ¿nace algo nuevo o no? Cristiano D’Andre concluye con una crítica bastante sagaz.

En detalle, Renato Zero dijo durante la rueda de prensa de lanzamiento de su próxima gira en estadios cerrados, que “su presencia en el encuentro social Estoy descubriendo un número increíble de mi esposo.Y de nuevo: “Pero debe haber una posibilidad de salir de estos trucos. El original es necesario, si no deja de ser un episodio en sí mismo. En el pasado hemos tenido una serie de colaboradores de alto nivel que nos han asesorado. Ellos han permitido que Renato Zero, Claudio Baglioni y otros usen una identidad Por eso no es culpa de Rosa Chemical si no se puede encontrar, sino culpa de aquellos que todavía piensan que la música no es muy importante”. Continuar ..