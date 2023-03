Quien esta con ella – Demora

Hay momentos en la vida que te ponen a prueba y el divorcio es sin duda uno de ellos. Isabel Canalis Intentó abordarlo con cierta presencia, aunque en su caso era muy difícil mantener el secreto. Cuando un rostro conocido y amado del programa como él está involucrado, las noticias no pueden evitar dominar las páginas de chismes.

No hablábamos de otra cosa con preguntas que se perseguían como locas: cuándo empezó la crisis, por qué terminó el matrimonio, cuál era su futuro. Lo único cierto es que Elisabetta es hermosa. Voló lejos de todoTomando un descanso de la fábrica de rumores.

Elisabetta Canalis se va volando después de casarse

Huir no es la solución a todos los problemas: los pone en suspenso, te permite distanciarte de ellos, pero, en el fondo, no los erradica. Sin embargo, es útil Toma un descanso del momento difícil El divorcio es así y Elisabetta Canalis parece haber elegido esta oportunidad.

Durante días, no ha tenido más que hablar sobre su divorcio de su esposo Bryan Perry después de diez años de matrimonio y, en respuesta, compartió algunas cosas. Instagram Stories muestra su “escape”.. Velina, ex-Velina de Stricia La Noticia, tomó armas y equipaje y abordó un vuelo a México hace unas horas. “Ciao Ciao clima de LA”, escribió, saludando con sarcasmo el clima de Los Ángeles, donde se mudó por amor y dio a luz a su hija, Skylar Eva, y donde actualmente vive en un nuevo apartamento panorámico con vista a la ciudad. , se mudó allí tan pronto como se firmaron los papeles de separación.

Sin embargo Elisabetta canalis Ella no está sola en este viaje.. Con ella está Massimo Cossu, quien tiene una evidente complicidad con uno de sus amigos cercanos, a juzgar por algunos de los videos compartidos en las historias de Instagram. Después de todo, nada es más terapéutico que la compañía de un ser querido que te comprende a primera vista, para desterrar la negatividad y los malos pensamientos.

La verdad sobre el divorcio de Elizabeth Canalis de Bryan Perry

Desde que salió a la luz la noticia de su divorcio de su marido, Bryan Perry Sin comentarios Lo que pasó directamente. Después de diez años de matrimonio y una hija, no hay explicaciones ni largos discursos sobre los motivos de tan notable decisión. Habría pedido “sensibilidad” y tacto a quienes persistieron Preguntas irrelevantes Después de todo, no podemos culparla por captar otro susurro. Incluso si eres una cara conocida en el mundo del espectáculo, tienes derecho a elegir qué tirar al techo y qué conservar.

Personas que siguen persiguiéndose de un periódico a otro son solo rumores. Se discutieron los términos del acuerdo de divorcio, según el cual Canales y su exesposo Bryan Perry habrían pedido la custodia compartida de su hija Skyler Eva, lo que le permitiría a la corista continuar su carrera en Los Ángeles. (Acusación) también se habló de Una nueva historia de amor Georgian Simbianu conoce bien a la campeona de kickboxing Canales (muchas veces las hemos visto entrenar juntas) y se dice que tuvo un encuentro romántico con ella en Milán durante la Semana de la Moda.

Finalmente, otro hecho hipotético sobre el divorcio. Según informa la revista semanal HoyLa relación entre marido y mujer debe haberse roto hace al menos cuatro años. Caracteres inapropiados, pero no solo. Brian Perry no hubiera querido que Elisabetta regresara a Italia, y se le encargó el discurso. Tornillo de tapaY a partir de ahí la crisis habría llegado a un punto de no retorno.