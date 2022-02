¿Quién es el primer oligarca ruso en tomar partido contra la guerra de Putin?

AGI – Mikahil Fridman, uno de los hombres más ricos de Rusia, es el primer oligarca que se pronunció en contra de la guerra de Moscú en Ucrania, calificándola de “tragedia” y pidiendo el fin del “baño de sangre”. Como informó el Financial Times, Friedman envió una carta a su personal en la oficina de Londres de la firma de capital privado Letter One, en la que dijo que estaba “convencido” de que “La guerra no puede ser la respuesta“.

“Nací en el oeste de Ucrania y viví allí hasta los 17 años”, escribió Friedman en su carta. “Mis padres son ciudadanos ucranianos y viven en Lviv, mi ciudad favorita”. “Pero también he pasado la mayor parte de mi vida como ciudadano ruso, construyendo y haciendo crecer negocios. Estoy profundamente apegado a los pueblos ucraniano y ruso y veo el conflicto actual como una tragedia para ambos”.

Friedman continuó: “No hago declaraciones políticas, soy un empresario responsable de los miles de empleados que tengo en Rusia y Ucrania. Pero estoy convencido de que la guerra nunca puede ser la solución. Esta crisis costará vidas y dañará a dos personas”. Países que han estado en hermandad durante cientos de años”.

Friedman, que vive entre Moscú y Londres y suele evitar situaciones políticas El primer oligarca ruso en criticar el conflicto, mientras Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea están a punto de imponer sanciones masivas contra la oligarquía Con una gran presencia en los países occidentales. Forbes estima la fortuna de Friedman en 15.500 millones de dólares. Ayer, otro oligarca, Roman Abramovich, dejó la dirección del Chelsea Football Club.