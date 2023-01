Querida gasolina, se están realizando controles para contrarrestar la especulación – Corriere.it

Opciones gubernamentales

Tanto es así que hasta ahora no habría constancia del fenómeno especulativo generalizado en el Ministerio de Via XX Settembre. Además, el Ministro de Empresa y Artesanía de Italia, Adolfo Orso, también tomó medidas y le pidió al Sr. Price que monitoreara en colaboración con la Guardia di Finanza para resaltar de inmediato cualquier anomalía. En resumen, el gobierno está en alerta incluso si no se considera la idea de revertir los recortes de impuestos. En 2022, la reducción de los impuestos sobre los combustibles, a partir de marzo, costará alrededor de 1.000 millones de euros al mes. Es un gasto que el gobierno de Draghi también ha financiado gracias a los ingresos adicionales asegurados precisamente por las subidas de los precios de los combustibles, pero el mecanismo de cobertura ya no es válido desde el pasado mes de septiembre, notando la actualización de Def, se decidió dejar de considerar los ingresos adicionales. mayores ingresos para las cuentas públicas, por el contrario, es una recaudación regular y, por lo tanto, no se puede utilizar para financiar las devoluciones. Cabe señalar que la recomendación de abolir las recompensas generalizadas provino de Bruselas y reemplazarlas con medidas más selectivas y específicas. Queda que el alza de precios preocupa a categorías enteras como coldiretti y taxis. Pedimos al primer ministro Meloni que convoque de inmediato una mesa de emergencia sobre combustibles convocando a asociaciones de consumidores, empresas petroleras, gerentes y todas las partes interesadas, explica el presidente de Assoutenti, Furio Truzzi.