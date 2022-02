Qué son y cómo funcionan

Al ver uno, puede seguir directamente al creador o al creador en cuestión, así como ejecutar los comandos clásicos de la plataforma, y ​​luego darle me gusta al video, comentarlo o compartirlo con amigos. Después de una fase de prueba en México, EE. UU. y Canadá, i Carretes de Facebook Llega a todos los dispositivos Android e iOS en 150 países, incluida Italia. Las consultas internas en el meta muestran que los videos de contenido más vistos en Facebook e Instagram. En este último sitio, Reels aterrizó en 2020, que resultó ser un gran éxito, gracias al apoyo del algoritmo y la reactivación de componentes tomados de TikTok. Por ello, por parte de la empresa, ampliar las posibilidades de comunicación y videocreación, así como monetización. “Queremos que Reels sea la mejor solución para que los creadores se conozcan a sí mismos, se mantengan en contacto con las audiencias y ganen dinero. También queremos que las personas encuentren y compartan contenido relevante y atractivo de manera simple y divertida”, explica Meta en un Nota. Cómo funcionan los carretes de Facebook Facebook Reels permite nuevas formas de crear videos cada vez más específicos y originales. Estas son las nuevas funciones disponibles: remezclar : Crear un carrete asociado a otro carrete existente. En este caso, puede crear un carrete que cubra la totalidad o parte del carrete de otro artista.

: Puede crear un carrete y seleccionar "Guardar como borrador" para publicarlo más tarde. Recorte de vídeo: Herramientas para facilitar la extracción de contenido corto para creadores que publican videos en vivo o de formato largo. En las próximas semanas, los carretes que se publicarán en Facebook se publicarán en Feed, Groups y Facebook Watch. Al ver uno, puede seguir directamente al creador o al creador en cuestión, así como ejecutar los comandos clásicos de la plataforma, y ​​luego darle me gusta al video, comentarlo o compartirlo con amigos.

Cómo ganar dinero con los carretes de Facebook El potencial de monetización a través de los carretes de Facebook reafirma el deseo de meta de continuar brindando nuevas herramientas de comunicación y pago para los creadores. "Hemos estado trabajando en una serie de soluciones para que los creadores ganen dinero con sus carretes. Nuestro programa de bonificación Reels Play, como parte de una inversión de $ 1 mil millones para creadores, paga hasta $ 35,000 por mes a los productores de contenido elegibles por su calificación. rondas basadas en las opiniones", dice el comunicado. Las pruebas realizadas en México, Canadá y Estados Unidos fueron sobre la monetización directa a través de Facebook Reels sobre los ingresos compartidos de la publicidad y el apoyo de la comunidad de fans. Sobre Anuncios superpuestos, Inicialmente tendrás dos formas: anuncios tipo banner en la parte inferior del carrete de Facebook y anuncios con stickers. En este último caso, se trata de una imagen estática que puede ser colocada por el creador o en cualquier parte de su carrete. Finalmente, se planean pruebas de elegibilidad de marca, que incluyen listados de editores, listados de elementos bloqueados, filtros de contenido e informes para anuncios publicitarios y adhesivos. Si los anunciantes sienten que sus anuncios aparecen en lugares que no son relevantes para su marca o campaña, esto les dará un control adicional. En las próximas semanas aparecerán anuncios a pantalla completa entre un carrete y otro en Facebook, y podrás contactarlo.

