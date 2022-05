¿Qué son los “bares secretos”? La historia de Roberto Artzio en Reggio entre México y Calabria

Un menú ideológico, en el que se calcula el detalle. Contraseña para iniciar sesión. No se requiere código de vestimenta, puedes disfrutar de la barra con un ambiente íntimo y apartado, otra situación de tiempo. Sobre todo el deseo de estar en Roma o Regio Calabria como lo es en Nueva York o México. Los oradores y los bares secretos ahora son conocidos por la mayoría. Roberto Artusio es definitivamente uno de los primeros en entrar en este concepto y traer esta nueva filosofía de beber a Italia de una manera diferente. Aquí hay un evento único que sorprenderá a los amantes de los espíritus, en el Pyro Pistrot en Regio Calabria. Artuccio, uno de los principales expertos en agave y derivados, realizó por primera vez una clase magistral conectando a Reggio Calabria directamente con México. Roberto, cofundador de Jerry Thomas Project Speakers, es el top seis de los bares secretos italianos en el ranking “50 Best Bars of the World” y propietario de La Punta Expendio de Agave, una coctelería, punto de referencia para la difusión en Italia, y el principal experto en aguamarina Comprensión y venta de los productos mexicanos más importantes Durante una maravillosa clase magistral en Pyro Bistro en Regio Calabria, la historia de una planta milenaria y sus frutos atraviesa la mayor parte del tequila al mezcal, y el historia de un pueblo antiguo y su cultura.

“Mi pasión por el mundo de los bares se prolonga desde hace más de 30 años”, dice Roberto. “Crecí en el mundo de los licores, invertí toda mi vida en este mundo; antes de regresar a Roma viajé y probé diferentes culturas y abrí nuestro restaurante con mis asociados. De cara al futuro, el punto de inflexión es investigar en México, que se ha convertido en mi camino El agave nos encuentra, no lo buscamos”, dice mirando al mar de Calabria, convertido en uno de los bares más conocidos del mundo. México es una segunda casa llena de amigos que nos abren puertas indescriptibles y nos hacen descubrir afortunados productos ancestrales para mezclar con los modernos. Para comprender el fenómeno de los discursos, qué son y cómo funcionan, Artzio continúa diciendo: “En 2010 regresamos del exterior y con la experiencia que ganamos, junto con mis asociados, decidimos arriesgarnos. En poco tiempo nuestro restaurante, de Roma, se veía por todas partes. Tal como sucedió en los bares secretos durante los años de la prohibición estadounidense, ahora estamos buscando estos rincones de sabor secretos. Nuestro restaurante refuerza esta idea, un ambiente íntimo sin ventanas, que te permite ver lo que pasa en el mundo exterior, sin el desorden habitual de los bares”, continúa Roberto. Experimentas una sensación de tiempo y composición. Entonces, un personal internacional contribuye al éxito sin fronteras.

Reggio y Pyro brindaron esta experiencia única. “¿Público? Quedó impresionado, estuvo muy atento. Se creó un gran ambiente en un ambiente elegante. Gran atención del personal y de todos los de arriba. Gracias Calabria”, el saludo de Roberto, por así decirlo, hace un paralelo entre el dos tierras. México y Calabria. Y en algunos aspectos culturalmente cercanos, lo afectó mucho ver el mismo agave en muchas de las puertas de regreso al otro lado del mundo. Más que el arte inherente de la hospitalidad, Laura Saraceno, Barladi y el ojo siempre atento. Bistrod y sobre todo, todo en la playa de baño de Piro Piro en “El desfile más hermoso de Italia”, que es el punto de referencia para la vida nocturna de calidad del verano. Transcurre sin problemas, de nuevo apunta Franco Morabido al servicio Del Piro Bistrod, “por último pero no menos importante”, Marco Maltese, jefe de alimentación del restaurante, para la ocasión, nachos de maíz caseros con alubias caramelizadas y chorizo ​​negro con bebidas, deleitando a los paladar; Burrito con cordero y salsa chili muy picante; fagidas de pollo y pimientos; Tacos con carne de res, cebollas rojas y tomates de invierno; Slide de carne Kedona y aguacate con salsa blanca.