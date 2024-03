Qué causa la prosopometamorfosis, el raro síndrome de la “cara del diablo” (PMO).

Víctor Chara siempre ha sido una persona sociable, pero en los últimos tres años se ha vuelto más retraído.

Esto se debe a que desde que se despertó un día de noviembre de 2020, Sharah (59 años) ha estado viendo los rostros de las personas distorsionados o, como él mismo dijo, “demonios”.

“Me desperté una mañana así y me asusté”, dijo Shara a USA TODAY.

Gharah es una de las pocas personas en el mundo que padece esta enfermedad. Prosopometamorfopsia o PMOSegún un estudio reciente, es una afección poco común que hace que una persona vea rasgos muy alargados con surcos profundos en la frente, las mejillas y el mentón. publicado En The Lancet.

Horrorizado por lo que estaba sucediendo, envió un mensaje a un grupo de apoyo del que formaba parte para el tratamiento del trastorno bipolar.

“Esta mujer volvió y me dijo: 'Puedo explicarte lo que está pasando si me das cinco minutos y me das tu número de teléfono'”, recuerda Sharrah.

Buscando respuestas y presa del pánico, Sharah recibió la llamada que le brindaría algo de alivio.

“Fue aterrador. Estaba lista para comprometerme conmigo misma. Pensé que realmente había volteado los párpados”, dijo Sharah.

¿Qué tan rara es una PMO?

de acuerdo a Sitio web en ple desordenSólo ha habido alrededor de 75 casos confirmados de personas con PMO.

El sitio web dice que la condición varía de una persona a otra, pero se caracteriza por una distorsión facial, incluida la apariencia de rasgos caídos, más pequeños, más grandes, alargados o una posición diferente.

No se comprende completamente qué causa que alguien tenga PMO, pero según el estudio, algunas afecciones pueden estar relacionadas con traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, epilepsia o migrañas.

Al-Sharrah dijo que sufrió una lesión en la cabeza hace 17 años, que requirió su hospitalización. En 2007, mientras trabajaba como conductor de larga distancia, la puerta de su remolque se cerró de golpe. Mientras intentaba desenroscar la manija, cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el concreto.

Según el estudio, las lesiones en la cabeza son una posible explicación de la PMO en Shara. El otro caso fue la intoxicación por monóxido de carbono, a la que Sharah estuvo expuesta sólo cuatro meses antes de que aparecieran los síntomas.

Además, las resonancias magnéticas encontraron una lesión en el hipocampo de su cerebro.

Los investigadores crean una visualización de las distorsiones de la Sharia

Según el estudio, la PMO generalmente significa que las caras se ven distorsionadas todo el tiempo. Sin embargo, en el caso de Shara, las distorsiones sólo ocurrían cuando miraba a alguien en la vida real, no en fotografías o en la pantalla de una computadora.

Esto permitió a los investigadores crear imágenes para intentar comprender las anomalías que observaba Sharia.

“A través de este proceso, pudimos visualizar la percepción en tiempo real del paciente sobre las deformidades faciales”, dijo el autor principal. Antonio Melodijo en un artículo un estudiante de doctorado en el Departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro de Dartmouth. publicado Por la universidad.

Los investigadores tomaron una fotografía de una persona y luego la mostraron para obtener una explicación en la pantalla de una computadora. Luego mira el rostro de la persona en la vida real y les cuenta a los investigadores las diferencias que vio en comparación con la imagen en la pantalla. Luego, esta información se utilizó para crear imágenes modificadas que coincidieran con lo que describía el título.

Si bien las fotos dan una idea de lo que él ve como su maldad, dijo que no cuentan la historia completa de cuán traumática fue realmente la experiencia.

“Quiero decir que sus rasgos faciales se mueven con ellos. No sé cómo decirlo. Es como si estuvieras hablando con un personaje de un episodio de Star Trek”, explicó.

Crear conciencia

Sharah dijo que ha estado hablando públicamente sobre su experiencia con la PMO, con la esperanza de crear conciencia y ayudar a cualquier otra persona que pueda estar experimentando estos síntomas y no esté segura de qué les está pasando.

“Esto ha superado con creces mis expectativas. Es un poco abrumador pero emocionante al mismo tiempo pensar que tal vez ayude a alguien”, dijo.

Según el estudio, no es raro que alguien con PMO sea diagnosticado erróneamente.

“Hemos escuchado de muchas personas con PMO que los psiquiatras les han diagnosticado esquizofrenia y que están tomando antipsicóticos, cuando su condición es un problema con el sistema visual”. Brad Ducheneautor del estudio e investigador principal de Laboratorio de Cognición Social Dijo en la Universidad de Dartmouth.

Sharah dijo que lo más importante para él es “correr la voz para que las personas no sean institucionalizadas y tratadas por psicosis cuando tienen un defecto de visión”.