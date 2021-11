Qatar 2022, Suecia y España se suicidan en el liderazgo. Portugal pierde la prisa en Irlanda

Grupo A

Portugal perdió una gran oportunidad de adelantar a Serbia bloqueando a Irlanda. El partido termina 0-0 en Dublín y todo se decidirá para la clasificación en Lisboa en tres días: los lusitanos que también pueden igualar, gracias a la mejor diferencia de goles (+12 a +8).

Azerbaiyán 1-3 Luxemburgo

67 ‘e 90’ ​​+ 1 Rodrigues (izq.), 78 ‘S. Thill (I), 82 ‘Salahli (Z)

Irlanda – Portugal 0-0

clasificación

Portugal 17

Serbia 17

Luxemburgo 9

Irlanda 6

Azerbaiyán 1

– – –

grupo b

España quiere agradecer a Khavisha Kvaratskhelia, centrocampista georgiano del Rubin Kazan. Su doblete se extiende a Suecia, a pesar del regreso de Zlatan Ibrahimovic después de 8 meses. Por ahí RojaSin duda, superó la ventaja antes del partido en directo en Sevilla: en Atenas decidió un penalti de Sarabia.

Georgia – Suecia 2-0

61 ‘H 77’ Kvaratskhelia

Grecia – España 0-1

Plataforma Sarabia de 26 ‘.

clasificación

España 16

Suecia 15

Grecia 9

Georgia 7

Kosovo 4

– – –

grupo h

Goleada para Rusia y Croacia, que pospuso el discurso de clasificación para la última jornada en Split. El subcampeón del mundo no tiene más remedio que ganar, pero al mismo tiempo demuestra que está en gran forma.

Rusia – Cipro 6-0

4’e 87 ‘Erokhin, 55’ Smolov, 56 ‘Mostovoy, 62’ Sutormin, 82 ‘Zabolotny

Malta 1-7 Croacia

6 ‘Perisic (C), 22’ Caleta-Car (C), 31 ‘aut. Brozovic (C), 39 ‘Pasalik (C), 45’ + 1 Modric (C), 47 ‘E64’ Majer (C), 53 ‘Kramaric (C)

Eslovaquia 2-2 Eslovenia

18 ‘Zajc (Eslovenia), 58’ Aparejo Duda. (Eslovaquia) 62 ‘Mivlia (Eslovenia) 74’ Arco (Eslovaquia)

clasificación

Rusia 22

Croacia 20

Eslovaquia 11

Eslovenia 11

Malta 5

Cipro 5

– – –

J. Grupo

Un giro con Rumanía que es superado por Macedonia del Norte en la última curva. Solo el 0-0 en Bucarest contra Islandia ya está eliminado y los macedonios se lo agradecen y se ponen al mando y en tres días lo verán en Skopje contra los jugadores nórdicos. Alemania está en una avalancha contra Liechtenstein, superado en número.

Armenia – Macedonia del Norte 0-5

Plataforma de perforación 22 ‘Trajkovski, 36’, 67 ‘. y plataforma de 90 ‘. Bardi, 79 ‘Ristovsky

Rumania – Islandia 0-0

Alemania – Liechtenstein 9-0

Plataforma Gundogan de 11 ‘, 20 min. Kaufmann, 22 ‘e 49’ Sané, 23 ‘Reus, 76’ e 86 ‘Muller, 80’ Bakú, 89 ‘aut. cáliz

clasificación

Alemania 24

Macedonia del Norte 15

Rumania 14

Armenia 12

Islandia 9

Liechtenstein 1