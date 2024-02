“¿Puedo ir tranquilamente al psiquiatra? “Es un momento doloroso”.

Chiara Ferragni Fue interceptado por micrófonos. 5 p. m., Programa conducido por Mirta Merlino. Enviado Michelle Deci (La misma persona que lo entrevistó Fedez despues de la noticia Separación Publicado por Dagospia) logró interceptar al emprendedor digital A palacio de paris, mientras Almorcé Con sus hermanas y algunos amigos. Este es un restaurante que la familia frecuenta a menudo. El enviado la siguió mientras ella se alejaba y le habló. “ No tengo nada que decir ¿Puedo ir al psiquiatra en paz? Es un momento doloroso Respondió Kiara mientras cruzaba la puerta y así evadía las cámaras.

joven cremonese, Cazadora bomber pequeña con capucha en la cabeza.acababa de terminar un momento de relax con su compañía habitual (y así se mostró en el programa Fotos “robadas”.) Luego continuó la tarde en Milán. Acompañado por un guardia personalKiara fue llevada aEntrada a la puerta del psiquiatra. Y luego desaparece. todo esto viene despues Entrevista exclusiva para el periódico Corriere Lo que dijo Chiara “La prioridad es defender a mi familia. He logrado mayor éxito que los sueños que tenía. Ahora me siento débil pero me resulta difícil hablar de ello”.